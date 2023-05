El drástico pronóstico de Yanina Latorre para el futuro de la relación de Coti Romero y el Conejo

Romero, al celebrar la noticia, fur criticada por sus seguidores por haber aceptado bailar sin el 'Cone'. "¿Y cómo no le voy a dar like? Si es mi sueño. Yo pedí estar con él pero no se puede. Igual, si no se alegran por mí, por algo es", respondió la ex hermanita.

En su programa radial Yanina 1079, Yanina Latorre opinó sobre los novios. "Ahí va a haber quilombo porque son dos chicos jóvenes. A ella le pusieron a Maxi Diorio que es divino, que siempre está jodiendo con el pitito, el elefantito, que la tiene grande... Obviamente van a terminar mal", lanzó la panelista de LAM.

"Y al Conejo le van a poner una bomba y seguramente a ella le dé celos. Es lo que hablamos con Diego (Latorre), nosotros somos gente grande. A ver, ya se sabe que el tipo me agarraba, me revoleaba. En el momento del baile, te agarran cualquier cosa, lo que venga. El bailarín y la bailarina, no tienen pudor, están acostumbrados por su laburo. Una nena de 20 años que ve al novio refregarse con en el reggeatón y el otro que la ve refregarse con Maxi Diorio... Ahí terminan separados y agarrados a los pelos", aseguró Yanina.

Ángel de Brito arrancó LAM (América TV) con varios enigmáticos. El conductor anunció algunas de las figuras confirmadas para el Bailando 2023 y lo hizo jugando con las angelitas.

Como ocurre habitualmente en el programa, el periodista iban soltando pistas y sus compañeras arrojaban nombres de distintas personas del medio.

Camila Homs fue la primera famosa que Ángel reveló será parte del certamen de Marcelo Tinelli en América TV. En el segundo enigmático, el conductor de LAM lanzó: "Acá hay historia... una historia de vida. Primer hervor. Joven".

Enseguida, Yanina Latorre exclamó: "¡Ya lo sé!". "¡Madame un nombre!", retrucó el periodista. "No sé el nombre, pero te voy escribir...", acotó la angelita. "Yanina, ¡adentro!", remató Ángel.

El conductor no podía creer la velocidad de la rubia para adivinar y señaló: "Seguro que Marcelo Tinelli te dijo". "No, te lo juro o sino que se mueran Lola y Dieguito", le respondió Yanina. "¡Apáguenle el micrófono! Estás apagada por la bestialidad que dijiste!", concluyó Ángel.