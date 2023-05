Ángel de Brito anunció los nuevos confirmados del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli

La gran novedad de este miércoles fue la confirmación de Anabel Sánchez, la joven modelo de 18 años que subió a las redes sociales el video de un casting para salir en la revista Vogue. "Es extramadamente bella, camina que parece profesional, altísima", la describió Yanina Latorre. "Aplaudo a la producción que nos trae gente nueva para verla en la tele", agregó Ángel.

Embed

La otra confirmada fue Cami Homs, quien días atrás se había bajado del certamen. "Cami Homs tenía que estar, se ve que la carga horaria ahora le da y puede venir", dijo el conductor. "Habrá conseguido un mejor acuerdo", lanzó Estefi Berardi. "La couch le tiene que poner un tema de Tini cuando baile", bromeó Nazarena Vélez.

Julia Castro, la hija de Momi Giardina, es otra de las participantes de esta nueva edición del Bailando 2023. Y como todo queda en familia también confirmaron a El Tirri, el primo de Marcelo, y Cande Tinelli, su hija. "Uno de los mejores equipos le tocó a Cande. La Cata como coach, y Jony Lazarte de bailarín que la rompe. Lo pidió ella", informó la panelita Latorre. "Baila bien Cande. Estuve el viernes en una fiesta en la casa de Marcelo y baila bien", acotó la rubia.

Lourdes Sánchez también fue confirmada, pero Ángel contó que había un problema: no encuentra un bailarín "de su nivel". "No quiere que baile solo reggaeton, porque ahora la mayoría de los bailarines bailan esos ritmos. Ella quería a Jony Lazarte", reveló el conductor.

Otra que vuelve al Bailando es Coki Ramírez. "Vamos a ver cómo viene, le costaba el baile en su momento", recordó de Brito. Y al último que confirmó el conductor fue a Kennys Palacios, el peluquero y amigo de Wanda Nara. Son 12 los confirmados hasta ahora y queda por ver qué dirá Marixa Balli. Todavía la panelista no confirmó si bailará en el certamen, pero Marcelo estaría encantado con su presencia.

Anabel Sánchez Bailando 2023 LAM.jpg

Ariel Ansaldo grabó un video para el Bailando 2023 y en las redes no le tuvieron piedad

Después de haber vivido la experiencia deGran Hermano 2022, muchos de los ex participantes del reality de Telefe quieren abrirse camino en los medios. Al igual que otros hermanitos, Ariel Ansaldo busca encontrar su lugar en la TV.

En un video que subió a sus sus redes, el experto parrillero contó que quiere estar en el programa de Marcelo Tinelli en América, Bailando 2023, aunque hizo una importante aclaración.

Embed

"Me estoy preparando para el Bailando", dice Ariel en la grabación. "¿Pero te llamaron para bailar?", le pregunta alguien en off. "No, pero, al menos, voy a estar en la tribuna. ¡Vamos Cone! ¡Vamos Coti!", agrega.

En Twitter, algunos usuarios apoyaron al ex Gran Hermano, mientras que otros no tuvieron piedad. "¿No tiene dignidad?", "Se va a armar lío con El Mago Sin Dientes", "¡Bizarro!", "Vergüenza ajena...!", fueron algunos de los comentarios que recibió el parrillero de Berazategui.