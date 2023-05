Yanina Latorre puso en duda los problemas de salud de Tomás Holder: "No sabe que inventar"

"Para mi no sabe que inventar para que se hable de él", dijo la mujer de Yanina Latorre; y el conductor arreemetió: "No se va a inventar un infarto"; "Ángel, hemos escuchado tantas cosas", disparó Yani.

"Yo entendí que salió a un boliche, se había drogado con un montón de cosas y de repente fueron a un after y terminó en la guardia", dijo Ángel y Nacho sumó algunos datos. "Acá dijo ataques de pánico", recordó Yanina y cerró poniéndolo en duda: "Si tenés un infarto no podés seguir bailando porque se te va el efecto".

Embed

image.png

Tomás Holder reveló que estuvo al borde de la muerte: "Dios me dio una segunda oportunidad"

En febrero, en una nota con LAM (América TV), Tomás Holder habló de su problema con las drogas. "Viví muchos excesos y joda. Salía de lunes a lunes. No joda de la buena. Por suerte, tengo una familia que me dijo: '¡Basta!'", contó en el programa de Ángel de Brito.

En una entrevista con Duquesas, en Luzu TV, el ex Gran Hermano 2022 reveló vivió una situación límite, que lo llevó a alejarse de las adicciones.

"Tengo un grupo muy sano de amigos que me ayudó mucho a salir de todo eso y poder salir de tanta droga , de tanta ansiedad, se me hizo muy difícil y hoy en día ya llevo casi 5 meses sin nada de eso", expresó.

Embed

Tomás Holder recordó cuándo fue que sintió que tocó fondo. "Yo toqué fondo cuando el 10 de febrero fui a ver a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera. Me acuerdo que esa noche me mando 'tusi', no me pegaba, media pastilla y no me pegaba. Me puse muy nervioso porque no me pega nada y, en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo", relató.

"Al toque siento que un loco me levanta, me abraza y me dice 'Tomi, la estás quedando. Si no te calmás la quedás'", siguió y remarcó que pensar en su familia lo salvó: "Lo primero que pensé fue 'tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama, no me puedo morir así'".

El ex GH indicó que fue auxiliado por una persona que lo llevó a un after party y le dijo: "Si no seguís bailando, la droga no te va a bajar nunca".

Holder mencionó que después de recibir asistencia médica, un profesional le preguntó quién lo había ayudado y se dio cuenta de algo impactante. "Cuando me atendieron, me dijeron que tuve un preinfarto, 'lo que te pasó fue muy grave. Si no tenías esa persona que te baje, cuando te desmayaste, te morías porque el corazón sigue latiendo'. Y me preguntó quién me había ayudado, me di vuelta y le dije él. Me volvió a preguntar y cuando me di vuelta para verlo, no había nadie", añadió.

Por último, el ex GH afirmó que ese episodio lo acercó a Dios. "Ahí entendí que Dios me dio una segunda oportunidad, y esa persona que yo veía, fue un ángel que me mandaron", cerró.