El duro cara a cara entre Julia Mengolini y Luis Ventura por los Premios Martín Fierro

"Yo no lo acusó de deshonesto a Ventura. Dije que los Martín Fierro fueron un cachivache. Y son cosas distintas", reiteró Mengolini en el ciclo de Karina Mazzocco.

"Yo tampoco acusé de cachivache a tu programa, ni a la conducción de tu programa", retrucó el panelista de A la tarde.

Embed

"A mí me sorprende porque estás diciendo algo que es inexacto. Vos podes decir lo que quieras porque este es un país libre, pero a mí me duele. Yo me rompo bien el ort... para hacer los premios que vos ninguneas", siguió Ventura.

Mengolini explicó que su enfado surgió porque Futurock fue nominada, pero no los invitaron a la ceremonia. "Me pareció muy linda la fiesta. Yo he ido a otras ediciones de los Martín Fierro y nunca nos habían dado de comer, justo esta, que vos hiciste en Mar del Plata, con comida y todo, nos enteramos", detalló.

luis-ventura.jpg

La respuesta de Ventura fue tajante. "Si venía alguien de tu programa, entraba tranquilamente, invocándome", sostuvo el presidente de Aptra.

Finalmente, el entredicho terminó con una propuesta interesante de parte del periodista. "Si vos vas a destinar tantos recursos a una fiesta como la que hicieron en Mar del Plata, ¿por qué no destinan recursos en fijarse cómo son las ternas y si van a premiar a los que lo merecen?", dijo Mengolini. "¿Por qué no venís de asesora?", contestó Ventura. "Sí, tranquilamente", sentenció la conductora.

Julia Mengolini, sacada en una nota: furia, insultos y un exabrupto contra Ángel de Brito

Julia Mengolini estalló con todo contra LAM y Ángel de Brito. La conductora se indignó con el conductor y las angelitas ante una cámara del programa de América TV.

"No me podes agarrar de 'prepo' para esas hijas de p...", exclamó antes vio que le querían hacer una nota.

Embed

"Ángel de Brito es un hijo de p... Lo último que hizo fue una operación, donde publicó mi sueldo. Trabajás para gente que es una mierda, pero no es culpa tuya", siguió la conductora, indignada.

El cronista intentó explicarle que quería haberle una entrevista sobre sus dichos respecto al reality del Pampita. Sin embargo, Mengolini se negó a hablar con LAM.

"No es con vos, es con ellos", insistió la conductora, que no quiso que pasen su violenta reacción en el programa. "No pongas esto al aire. No tenés mi permiso. ¡No voy a darle una nota a LAM!", sentenció.