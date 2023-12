El duro comentario de una actriz que trabajó con Juan Darthés en apoyo a Calu Rivero

"Conmigo no (por Darthés) pero lo único que te digo es que Calu Rivero para mí es mi ídola, es una mujer a la que admiro profundamente", indicó Mimí ante la consulta de la conductora.

Y agregó: "Trabajé también en Campanas en la noche con ella, supe cosas que no salieron en ningún lado, y sí, siempre le creí a Calu. Por que hay muchas cosas de las que no se puede hablar. Calu no inventó, realmente lo vivió, lo sufrió, lo padeció y hay cosas que un día hay que decir basta".

Además de manifestar su apoyo a Calu, Mimí Ardú dejó en claro que ella no tuvo ningún inconveniente con Darthés: "Siempre muy amoroso y respetuoso para las escenas, conocí a su esposa... A mí con él no me pasó absolutamente nada. Sí me sorprendió la cantidad de mujeres que salieron".

Y en cuanto al caso denunciado por Thelma Fardin por abuso sexual en una gira de Patito Feo en Nicaragua, donde el actor fue absuelto por la Justicia de Brasil, la actriz explicó: "Yo voy hago mi trabajo. Cuando estás muchas horas en un lugar te das cuenta. Una cosa es cuando grabas en el canal y otra cuando haces gira. Todo esto que se habló supuestamente pasó en una gira y yo no fui".

Juan Darthés

El profundo posteo de Calu Rivero tras la absolución de Juan Darthés

Calu Rivero, quien también había denunciado a Juan Darthés por acoso tras compartir trabajo algunos meses en la novela Dulce amor una década atrás, decidió expresarse luego que la Justicia brasileña lo absolviera.

La causa había sido iniciada en 2018 por Thelma Fardin, tras denunciarlo por abuso sexual ocurrido en 2009 durante una gira teatral de Patito Feo en Nicaragua.

Al conocerse la decisión judicial, en un primer momento Calu compartió desde sus Instagram Stories un fragmento de un programa radial en el que le dan la razón a Fardin.

Al tiempo que durante este lunes, la pareja de Aíto de la Rúa publicó un profundo posteo en su feed de Instagram que, aunque sin nombrar a nadie específicamente, está a la vista que se trata de su opinión sobre lo ocurrido con Darthés y Fardin al ser declarado inocente.

Con una tierna foto suya junto a Tao, su bebé de un par de meses apenas, Calu Rivero escribió: "La justicia está en nuestra felicidad. En nuestra integridad, en aprender y avanzar. La vida es muy corta y las leyes muy raras".

Y cerró su posteo haciendo saber que ella ya pasó por lo mismo al resultar absuelto el actor tras su denuncia en Argentina años atrás.

"Hecha la ley, hecha la trampa… Hoy puedo comprender en el cuerpo el sentido de esta frase. #absueltonoinocente", sentenció.