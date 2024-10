El duro descargo de Marina Calabró tras las críticas en las redes por su forma de vestirse: "Es edadismo"

"No me animo a hacer una interpretación psicológica, pero digo... qué jodidas somos a veces las minas con otras, qué necesidad de decirle al otro 'no tenés edad'. ¿Qué es tener edad para algo o no tenerla? Y si para uno está bien y está cómodo con eso... No aprendimos nada", siguió.

Y remarcó: "No hay que hablar de los cuerpos y la edad ajena. Es edadismo. No se puede hacer discriminación por edad, por peso o por condición social".

"Es como explicar que el agua moja, es rarísimo estar hablando de esto", cerró Calabró.

La foto de Marina Calabró y Rolando Barbano en su romántico viaje por Londres

Luego de muchas idas y vueltas Rolando Barbano y Marina Calabró finalmente disfrutan de una vida en pareja y en las últimas horas armaron las valijas y se fueron juntos a un romántico viaje con destino a Londres.

En medio de una de las actividades turísticas, la pareja quedó expuesta y fue la angelita Fernanda Iglesias quien publicó la imagen de ambos en las redes sociales. “Piedra libre para Marina Calabró y Rolando Barbano en el museo británico”, escribió.

A principios de agosto, la primicia del viaje había sido comunicada por el panelista Pepe Ochoa, en LAM (América), quien contó que sería una “luna de miel” que duraría desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Así las cosas, tras la publicación de la foto, Pepe dio más detalles en su programa de streaming por Bondi Live y comentó: "Obvio pagó ella, el está viviendo de arriba. Es el macho mantenido de Marina".

"No puedo creer que me negaba el romance. A mi Barbano me odia, lo que no puedo entender es que se calentó con la conch... de Marina y perdió el eje. Ahora no entiende las criticas, no tiene humor....",agregó Yanina Latorre.