El duro descargo de Yuyito González tras su cruce con Yanina Latorre: "Si te ofendiste..."

Y siguió: "Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero es alguna cosita alguna vez. Y yo me doy cuenta de que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia que suma, sirve. Hoy, este año particularmente".

"Si es porque soy la novia del Presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser. Todo puede ser. La cuestión es que no me pregunten cosas que generen cosas de mala onda. Para mí está terminado el tema de los que me critican. Fin. Adornizada totalmente", dijo en alusión al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Más adelante, la pareja de Javier Milei, sin mencionar a la panelista de LAM, disparó: "No soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero decir nombres. Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo".

Por último, remarcó: "Traten de no meterse con la familia, porque yo con la familia no me meto y me parece que ahí estarían derrapando mal. Ojo. No, ojo por algo que yo pueda hacer, pero las fuerzas del cielo operan".

Yanina Latorre arremetió con todo contra Yuyito González: "Prefiero saber de..."

Yanina Latorre no le perdonó el comentario que hizo Yuyito González sobre ella en su programa y este lunes la aniquiló. "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados", disparó la panelista de LAM (América TV).

En su ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine), la pareja del presidente Javier Milei había dicho sobre Latorre a propósito de su participación en lo de Susana Giménez: "Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos... tiene un máster en el tema".

Yanina, fiel a su estilo, no dudó en responderle y en No tienen solución, el programa de Bondi, lanzó: "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelo... Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y... me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo".

"A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, bolu...? Estoy podrida que me digan cornuda", siguió enojadísima.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró filosa.