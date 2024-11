Feroz respuesta de la hija de Yuyito González tras los duros dichos de Yanina Latorre

"Que a mi mamá le diga todo lo que le tenga que decir, pero a mí no me metan. Señora grande que se mete con una chica... Basta, metete con alguien de tu edad", agregó enojada.

"Con Lolita me llevo de diez, trabajamos en el mismo streaming. Siento que quedó en la antigua la pica entre mujeres, decirse cosas, rebajar a otras personas... Mi generación es más de buena onda con todos", sostuvo la hija de Yuyito sobre el vínculo que tiene con Lola Latorre.

Y sumó: "¿Por qué ir y tirar mala onda, decir barbaridades? Eso es de la antigua, siento que eso va a pasar y a terminar, y todas esas personas van a dejar de decir cosas en los medios. Incluida mi mamá. Yo le digo: '¿Para qué le decís eso? No le digas nada'".

Yanina Latorre arremetió con todo contra Yuyito González: "Prefiero saber de..."

Yanina Latorre no le perdonó el comentario que hizo Yuyito González sobre ella en su programa y este lunes la aniquiló. "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados", disparó la panelista de LAM (América TV).

En su ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine), la pareja del presidente Javier Milei había dicho sobre Latorre a propósito de su participación en lo de Susana Giménez: "Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos... tiene un máster en el tema".

Yanina, fiel a su estilo, no dudó en responderle y en No tienen solución, el programa de Bondi, lanzó: "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelo... Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y... me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo".

"A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, bolu...? Estoy podrida que me digan cornuda", siguió enojadísima.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró filosa.