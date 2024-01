El solidario mensaje de Matías Alé a Silvina Escudero tras enterarse de la pérdida de su embarazo

Todo sucedió en una nota con Intrusos (América), donde el humorista habló desde Mar del Plata y en principió expresó: “Ya pasó mucho tiempo, pasaron muchos años y nos llevamos muy bien. No tengo vínculo ahora, se que está en pareja, que se casó y esta muy bien, me pone muy feliz”

Luego puntualizó en el difícil momento de Silvina y aseguró: "Siempre con las personas con las que yo he compartido una vida, siempre uno se preocupa y se solidariza. No la voy a llamar, no voy a hablar, pero simplemente a través de ustedes mandarle un cálido abrazo”.

“No se que es lo que tiene porque creo que ella no lo contó todavía pero tengo los mejores recuerdos y ojalá que se ponga bien y no sea grave lo que le pasó”, completó.

Además, recordó el trato de Silvina cuando él fue quien la pasó mal y destacó: "Yo se que ella cuando yo no la pase bien la fueron a buscar para preguntarle de mi estado de salud y tuvo muy lindas palabras para mi. Tampoco ella sabía mucho que era lo que yo tenía pero se preocupó por mi".

Ángel de Brito reveló el drama que vivió Silvina Escudero y que la alejó de los medios

Hace un largo tiempo Silvina Escudero se alejó de los medios y sus fanáticos comenzaron a preocuparse a salud cuando se empezó a hablar en sus redes sociales de que estaba pasando un mal momento.

Aunque en un primer momento se especulaba con una crisis de pareja, finalmente se descartó esa versión y se supo que las complicaciones tenían que ver con la salud de la bailarina.

Finalmente, este lunes en LAM (América), Ángel de Brito reveló el delicado problema que tuvo atravesar. “Mucha gente se esta preguntando por sus salud hace mucho tiempo, ella desapareció, dejó de trabajar en el año 2019 y se alejó de los medios, dejó de hacer teatro y prácticamente todo”, comenzó diciendo.

“Estaba buscando ser mamá, esto que voy a contar lo hablé con Silvina mucho tiempo, me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y todavía no se siente fuerte para salir a contarlo”, aclaró.

Y siguió: “Esta muy triste, Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses, y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más no voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazado y este es el tema que la tenía tan alejada”.

“Primero se decidió como proyecto familiar a buscar un bebé con tratamiento, con su marido. Finalmente llegó, se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita y después el embarazo se interrumpió”, concluyó y aseguró que su hermana Vanina y su esposo fueron un gran sostén para ella.