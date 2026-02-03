Rocío Marengo celebró los dos meses de su hijo Isidro Fort con una foto muy tierna en redes

Una vez más, Rocío mostró que está viviendo una de las etapas más plenas y felices de su historia personal y sus seguidores no pueden dejar de acompañarla en cada paso de esta nueva aventura como mamá.

Rocío Marengo publicación Vito 2 meses

Por qué Marta Fort visitó a Rocío Marengo y a su hijo Vito

La llegada de Isidro Fort no solo revolucionó la vida de Rocío Marengo, sino también la de toda la familia. Entre quienes se mostraron más felices desde el primer momento estuvo Marta Fort, sobrina de Eduardo Fort e hija del recordado Ricardo Fort, quien acompañó el embarazo con mensajes llenos de amor.

Cuando Rocío anunció que estaba esperando a su hijo, Martita no dudó en escribirle: “Vas a ser la mejor mamá”, y desde entonces comentó cada una de sus publicaciones celebrando esta nueva etapa. Este fin de semana, finalmente, pudo conocer al pequeño en persona y vivió un momento tan íntimo como tierno junto a su primo recién nacido.

La modelo compartió una foto en sus redes donde se ve a Marta sosteniendo a Isidro en brazos y expresó emocionada: “Amor de primos. Te queremos mucho. Re lindo domingo juntos”, dejando en claro la excelente relación familiar que mantienen, pese a los rumores de conflictos internos que circularon en los últimos tiempos, especialmente en torno a Eduardo.

Además, Rocío subió un video en el que se observa a Martita acunando al bebé hasta hacerlo dormir, y volvió a derretir a sus seguidores con otro mensaje lleno de cariño: “Ay me da mucha ternura. Gracias prima por cuidarlo y dormirlo, Te amamos”.

Por su parte, la influencer reposteó el video y sumó una foto más junto al pequeño, escribiendo simplemente su nombre acompañado de un corazón. Cabe recordar que Marta ya había contado que mantiene una buena relación con su tío y su tía, incluso luego de las fuertes declaraciones de su primo John Fort, aclarando que también tiene diálogo con Felipe Fort y que cuenta con su apoyo.

Martita Fort con Isidro 1