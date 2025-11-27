El fuerte mensaje de Rocío Marengo a Eduardo Fort tras ser declarado deudor alimentario

“¡Los tres juntitos! Y hoy más que nunca pienso que bebito no podría tener mejor papá. ¡Gordi, orgullosa y segura a tu lado!”, describió Rocío Marengo en la selfie después de aplicarse una vacuna y con la canción Sin principio ni final de Abel Pintos.

Y además dio detalles de su embarazo: "Última vacuna, ahora la eco. Falta poquito, vamos bebito. Bebito hoy pesó 2,450 Kg. Todos sus estudios perfectos. Así que ahora a seguir empollando. Jueves comienza la semana 33".

De esta manera, Marengo bancó fuerte a Eduardo en medio de la tensión familiar tras el testimonio de Martita, hija de Ricardo, y las diferencias que mantiene desde hace tiempo con su ex pareja, Karina Antoniali.

rocio marengo y eduardo fort

rocio marengo apoyo a eduardo fort tas entrar al registro de deudores alimentarios

Por qué fue denunciado por deuda alimentaria Eduardo Fort, la pareja de Rocío Marengo

Eduardo Fort fue denunciado por deuda alimentaria debido a que su ex esposa, Karina Antoniali, inició una demanda hace tres años por el incumplimiento en tiempo y forma del pago de la cuota alimentaria para sus hijos mellizos.

La justicia decidió inscribirlo en el registro de deudores alimentarios, le trabaron un embargo millonario que afecta sus bienes personales, acciones en la empresa Fel-Fort y le prohibieron salir del país para garantizar el pago de esta deuda. Esta situación ha generado una crisis familiar y un escándalo público en torno a la famosa familia.

La denuncia y el conflicto judicial llegaron a un punto crítico con un embargo que alcanza bienes concretos como departamentos, cuentas bancarias y acciones societarias en la empresa familiar.

La justicia también impuso la prohibición para que Eduardo Fort salga del país con el fin de asegurar que cumpla con sus obligaciones alimentarias, que se remontan a incumplimientos desde el año 2022.

Además de la denuncia por deuda alimentaria, Fort enfrenta un conflicto interno con su familia relacionado con la empresa, en el que sus sobrinos han hecho declaraciones públicas en su contra.

Estas dificultades personales y legales se dan en medio del vínculo público que mantiene con Rocío Marengo, quien está embarazada y esperan su primer bebé juntos, sumando mayor atención mediática al caso.