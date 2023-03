Preocupación por la salud de Raquel Mancini: la encontraron desvanecida en su casa y está en terapia

Embed

La panelista sugirió que el problema de salud de Raquel podría tener que ver con las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki. "Augusto no tiene una buena relación con ella. Tomó distancia y está enojado porque no entiende que su hermana siga yendo al consultorio de Lotocki", añadió.

Por último, Iavícoli precisó que la ex modelo fue trasladada de urgencia al hospital Fernández. "No tiene obra social. Con lo cual, llamaron al SAME. Ahora está mejor, pero continúa en terapia", concluyó.

Raquel Mancini y su adicción a las cirugías

Hace unos días, Raquel Mancini se sometió a una liposucción y, por una sobredosis en la anestesia, generó preocupación en su familia porque no recobraba el conocimiento. Pese a ese susto, la diosa de las pasarelas continúo haciéndose retoques estéticos. Se operó las lolas y los labios.

"A mí lo que me marcó fue lo que pasó con la liposucción, la televisión se agarró de eso para decir que me hice mil operaciones y no es así", aseguró la modelo luego de las críticas que recibió en algunos programas.

"Hoy te digo que no estoy en contra de las cirugías, pero aprendí que la felicidad hay que buscarla en el alma y no afuera. No sirve de nada operarte si estás mal, porque no hay nada que te ayude a salir adelante si no empezás por reparar tu interior", siguió.

Ese mal momento en el quirófano la llevó a ser más cautelosa. "Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo, no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa", sentenció.