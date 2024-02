El emocionante recuerdo de Pablo Heredia, la expareja de Silvina Luna: "Fue inolvidable"

"Me emocioné cuando la vi a Silvina. Tiene que ver con la historia de este programa, que es absolutamente todo. Hay que seguir, cuando lo veo no lo puedo creer", dijo el conductor entre lágrimas.

En este sentido, el ex participante de GH, quien se alejó de los medios hace un tiempo, se sintió emocionado por el video homenaje por San Valentín y contó sus sensaciones al ver nuevamente el tape con lo vivido con Silvina.

“Ver estas cosas me toca bastante, pero qué linda forma de recordarlo y qué lindo inicio de programa. Ese momento para mí fue inolvidable, adrenalínico, ella me encantaba pero yo no podía”, recordó Pablo Heredia en sus historias de Instagram.

Y cerró emocionado: “Feliz San Valentín, que estés en paz”.

Pablo Heredia devastado por la muerte de Silvina Luna, su amor en la casa de Gran Hermano

Silvina Luna saltó a la fama en los medios después de su destacada participación en 2001 en el reality Gran Hermano, donde llegó a la gran final del programa.

La triste noticia de su muerte a los 43 años causó un gran dolor en el ambiente artístico y Pablo Heredia, ex participante de GH y quien tuvo un romance con la rosarina en la casa, le dedicó un sentido posteo desde su cuenta de Instagram.

"Querida amiga, hoy es la despedida. Los sucesos de la vida hicieron que el número 43 sea el de tu partida. Ya no importa la Impotencia que siento, sino la comprensión, algo que dejaste muy marcado en mí siempre", comenzó su mensaje el actor y cantante con una imagen de los dos en la famosa casa.

Y agregó: "Nunca olvidaré algo que me dijiste sobre responsabilizarse, más que culpar, y aunque hoy tengo mucho dolor, bronca y nula gestión de mis emociones, quiero agradecer haberte conocido".

"Viví momentos importantes al lado tuyo y hasta un romance muy sano, lleno de risas y sobre todo de mucho aprendizaje. Me quedo con todo lo que me dejaste y dejarás a lo largo del tiempo", remarcó Pablo Heredia.

Y siguió conmovido: "Se que serás motivo de inspiración y cambios en esta sociedad podrida de superficialidades y valores erróneos. Gracias por haberme dado un ratito de vos".

"Gracias por compartir y gracias por enseñarme que un gesto y una acción valen mas que mil palabras, Hasta siempre CHIVI", finalizó el actor a puro dolor.