El emotivo abrazo de Cinthia Fernández y la ex de Cacho Garay: "Me hubiese gustado..."

"¿Sabes qué siento? Como si mi hija crece y estoy abrazando a una de mis hijas. Es una situación espantosa, y también, en cierta manera, muchas veces estuve sola, con violencia de género y me hubiese gustado tener ese abrazo. Así que, se me mezclan un montón de cosas", le dijo Cinthia a Verónica.

"Mi amor, temblaba mucho cuando la abracé, me parte el alma", dijo y la ex del comediante le agradeció profundamente.

"No, mi amor, haría eso por vos y por cualquier mujer. A mí me han señalado, me han dicho de todo, desde mentirosa, y hasta con papeles, ni las pruebas a la gente le alcanza. Parece que no nos tiene que importar, pero la gente es tan dañina que te termina importando. Encima del karma que vos viviste, tenes que aguantar la opinión y crítica de los demás", concluyó la mamá de Charis, Bella e Isabella.

Cinthia Fernández mostró el particular lugar donde duerme tras el terrible escándalo con sus vecinos: "La gracia de..."

Cinthia Fernández protagonizó un terrible escándalo en el barrio privado donde vive y mantiene una tensa relación con sus vecinos, según informó Carlos Monti en el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

Fue precisamente el día viernes 14 de abril, según consta en el documento al que accedió el periodista, donde Cinthia denunció que fue rota la puerta de su vivienda y, posteriormente, ella se habría acercado a la vivienda de un vecino donde se desarrollaba una fiesta y arrojó gas pimienta.

Cinthia Fernández después desde sus redes sociales contó lo que ocurrió con la puerta de su casa y cómo quedó dañada: "Miren, ¿hermoso no? Ya puse cámara, alarma, tengo que blindar las puertas... ¿Estamos no?".

Lo cierto es que después de que el caso se haga público, la panelista de Nosotros a la mañana, El Trece, contó en detalle el calvario que está viviendo por los cruces que tuvo con sus vecinos desde hace un largo tiempo.

En este sentido, después del incidente de la rotura de su puerta y el gas pimienta, Cinthia mostró en un video cómo duerme por las noches en su casa: con un colchón al lado de la puerta.

“Cuarta noche que ‘duermo’ en sillón/colchón al lado de la puerta. La gracia de cuatro maleducados”, agregó en la imagen la panelista.