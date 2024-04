El emotivo mensaje de Jésica Cirio a Lizy Tagliani por su debut en La Peña de Morfi: "Nunca bajar los brazos"

“Le deseo muchos éxitos a mi querida Lizy Tagliani, que se merece todo lo bueno y la amo, en su incorporación a La Peña de Morfi junto a Diego Leuco en su novena temporada", expresó.

Y agregó: "Y a mis amigos del equipo, mi admiración por nunca bajar los brazos y trabajar para que La Peña tenga el lugar que tiene en la tele, en la vida de los artistas y en cada hogar. Los quiero”.

Tiempo atrás, el 11 de marzo, la influencer recordó a Gerardo Rozín, en un nuevo aniversario de su muerte. “Ya pasaron dos años desde que te fuiste, querido Gerar. Mi gran maestro, mi consejero en este medio. Mi amigo. Te extraño cada día más, siempre en mi corazón”, había escrito Jésica.

Jésica Cirio_La Peña de Morfi.jpg

La emoción de Lizy Tagliani sobre su debut como conductora de La Peña de Morfi: "La prioridad será..."

Aunque cuando comenzó a barajarse su nombre ella ni siquiera lo sabía, lo cierto es que finalmente Lizy Tagliani fue la elegida por Telefe para ponerse el frente desde el próximo domingo a las 12 hs. de la nueva temporada de La Peña de Morfi junto a Diego Leuco, quien desembarcó en el programa el año pasado y se enamoró del formato.

Así, ya en la cuenta regresiva para dar comienzo al noveno año de este formato culinario musical creado por el recordado Gerardo Rozín, Lizy Tagliani charló en exclusiva con PrimiciasYa sobre su llegada a la gran peña televisiva, un verdadero clásico de los domingos donde se le da espacio a toda la comunidad musical y artística para mostrar su talento.

Sobre los primeros ensayos con Leuco y todo el equipo, Tagliani aseguró que "fueron muy divertidos". "Diego es muy carismático y tiene un sentido del humor muy lindo, creo que un poco más ingenuo que yo, pero se lo nota buen compañero y alegre", destacó ansiosa y contando las horas para que llegue del domingo.

La peña de Morfi - presentación de prensa.jpg

Claro que también remarcó el gran profesionalismo del joven periodista que maneja a la perfección. Al tiempo que aclaró: "no es que yo no lo tenga. Pasa que yo voy a tener que racionar porque no es un programa para homenajearme a mí y mis gracias, sino un programa para hacer sentir bien a los invitados, destacar lo mejor de cada uno".

Fue así que Lizy Tagliani dejó en claro que en La Peña de Morfi "la prioridad será darle al invitado la importancia que se merece, como cuando alguien va a tu casa", para remarcar el espíritu del ciclo sigue siendo el de su creador.

Asimismo, tras revelar que para este primer programa contarán con las visitas de lujo de Los cuatro de Córdoba, Luck Ra, Luciano Pereyra, Nancy Dupláa, las Trillizas de Oro y La K'onga, Lizy confió que su sueño sería poder entrevistar a figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand o Gabriela Sabatini y recibir en el escenario de La Peña a todos los artistas nacionales que quieran pasar por ella, como Pimpinela, Valeria Lynch, Sandra Mihanovich, María Becerra o Tini Stoessel, entre otros.