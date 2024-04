Diego Leuco reveló la señal que recibió de Gerardo Rozín, antes de la vuelta de La Peña de Morfi

"Si bien tuve siempre muy buen vínculo con Gerardo (Rozín), nunca fuimos amigos, no éramos íntimos, no conocíamos detalles de la vida del otro. Esto lo remarco porque ahora vivo en un departamento que había sido de él. ¡Y me mudé ahí sin saberlo! Y, ya viviendo en esa casa, me llegó la propuesta para estar en La peña...", detalló.

Diego Leuco destacó que, evidetemente, estaba predestinado a ser el conductor de La Peña de Morfi, el programa que fundó Gerardo Rozín en la pantalla chica. "Se puede creer más o menos, pero son señales. Tenía que ser", sentenció.

Diego Leuco.jpg

Jey Mammon reveló qué habló con Lizy Tagliani tras confirmar que estará en La Peña de Morfi

Finalmente se confirmó que Lizy Tagliani tras confirmarse que estará en La Peña de Morfi junto a Diego Leuco por la pantalla de Telefe y en este sentido, Jey Mammon, ex conductor del programa, contó qué habló con la humorista por privado.

Jey, quien no estuvo más al frente del programa dominguero desde marzo de 2023 tras conocerse el caso de Lucas Benvenuto, remarcó que Telefe es “un canal que siempre amó y consumió” y que “es probable que algún día vuelva a trabajar allí. A veces hay que dejar pasar el tiempo”, dijo en charla con Implacables, El Nueve.

Y ahí dio pie al hablar de la confirmación de Lizy como conductora de La peña de Morfi: “Yo quiero hablar de una persona que vos nombraste, Lizy Tagliani. Ella es una persona hermosa que yo respeto y admiro profundamente. Lizy me escribió el otro día y me dijo ‘Yo quiero que sepas que yo me voy a hacer cargo de La peña’”.

“Yo le dije ‘¿Estás loca? ¿Qué me estás explicando o contando a mí esto? La peña para mí siempre fue Gerardo (Rozín), a mí no me tenés que contar nada’”, continuó Jey sobre el gesto que tuvo Lizy en escribirle estos días.

Y siguió destacando la acción que tuvo Tagliani: “La televisión tiene personas buena gente, muy valorables, muy queridas. Lizy es una persona hermosa, muy talentosa. Además de talentosa, es buena gente, por eso la gente la quiere. Y ese cuarto poder que conocíamos, los que tenemos cuatro dosis de vacunas, ya no existe más: la gente manda ahora y por eso la gente la elige a Lizy”.