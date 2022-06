El emotivo reencuentro entre Diego Jr. y Dieguito Fernando

Embed

Los herederos de El Diez almorzaron juntos y estuvieron acompañados por sus familiares, según contaron en Intrusos (América TV).

"Siempre me da placer verlo. Estamos muy contentos", afirmó Diego Jr. tras pasar unas horas con Dieguito Fernando.

El DT explicó que coordinó el reencuentro con la mamá de su hermano, antes de su llegada a Buenos Aires. "Con Verónica (Ojeda) siempre hablamos. Yo le dije que estaba por venir a la Argentina y que quería ver a mi hermano. ¡Y lo hicimos!", mencionó.

Por último, cuando le preguntaron por su vínculo con Dalma y Gianinna, Diego Jr. lanzó una frase contundente. "Dalma fue a Italia y no me llamó a mí. No veo que yo ahora la tengo que llamar", sentenció el joven.

Verónica Ojeda habló del reencuentro entre Diego Maradona Jr. y Dieguito Fernando

Verónica Ojeda estuvo en el reencuentro entre su hijo, Dieguito Fernando, y Diego Maradona Jr.

"Pasaron siete años desde la última vez que se vieron", señaló la ex pareja de El Diez en diálogo con Intrusos.

Ojeda describió cómo fue el acercamiento entre los hermanos: "Se dieron una abrazo apenas se encontraron".

Por último, la ex de El Diez mencionó que la enterneció ver a su hijo con los hijos de Diego Jr. "Me causaba gracia porque Dieguito estaba bailando con sus sobrinos", comentó la rubia, en referencia a Diego Matías e India Nicole.