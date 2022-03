Diego Maradona Jr.: "Fue durísimo no poder viajar cuando murió mi padre"

"Traté de hablar lo menos posible todo este tiempo porque fueron y siguen siendo momentos difíciles. Creo que lo mejor que podía hacer era estar en silencio porque el silencio es la mejor cura", afirmó.

El hijo de El Diez recordó que no pudo estar en la despedida a su padre por un tema de salud. "Fue durísimo no poder viajar a la Argentina cuando murió mi papá. No fui porque estaba internado, luchando contra el Covid", señaló.

"Obviamente, no haber podido estado ahí para despedirlo fue muy difícil. Fue una de las cosas más duras que tuve que enfrentar", remarcó.

Por último, Diego Jr. anticipó cuándo vendrá a la Argentina. "Tengo pasajes para mayo. Si el Covid nos deja viajar, voy a estar ahí", prometió el hijo del astro del fútbol.

La pedido de los herederos de Diego Maradona a la Justicia

Hace unos días se conoció una foto, en la que están Claudia Villafañe, Verónica Ojeda, Dieguito Fernando, Dalma y Gianinna.

Junto a esa imagen compartieron un documento para pedir que se esclarezcan las verdaderas causas de la muerte de Diego Maradona.

En diálogo con LAM, Diego Maradona Jr. recalcó que él también quiere saber de qué murió su padre.

"Vamos todos por el mismo objetivo, más allá de las diferencias que tenemos. El deseo que nosotros tenemos es saber la verdad. Para todos murió Maradona, para nosotros murió nuestro padre", sentenció.