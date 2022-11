El enojo de Alfa con Agustín en Gran Hermano 2022: "No me gusta que me digan trolo"

Embed

"No me gusta que me digan trolo ni acá, ni en el colectivo, ni en la calle, en ningún lado", le dijo a la ex diputada.

Alfa reiteró que no va a permitir que lo traten de esa manera. "Hay agresiones que no se pueden pasar por alto", remató el polémico participante.

walter-alfa-santiago.jpg

Gran Hermano 2022: la desopilante experiencia de Julieta en la cocina

Julieta Poggio protagonizó un momento muy divertido en la casa de Gran Hermano 2022. La joven trató de ayudar a Romina Uhrig en la cocina, pero terminó protagonizando un verdadero papelón.

La ex diputada le pidió si podía darle una mano para pelar las papas. Disney -como le dicen cariñosamente sus compañeros- hizo su intento. Sin embargo, no colaboró demasiado porque demoraba mucho en realizar esa tarea.

Embed

Además, Juli se sorprendió con un detalle de ese tubérculo. "¡Tiene granos!", exclamó. "Son ventrículos", le dijo Nacho, tratando de confundirla más.

Disney no podía salir de su asombro, mientras el resto de sus compañeros ya tenían prácticamente todas las papas listas.