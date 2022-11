Tenso cruce entre Alfa y Marcos: casi se van a las piñas en Gran Hermano 2022

El joven estudiante de abogacía le recriminó al hombre de 60 años la cantidad de porciones con mermelada que estaba comiendo y su compañero lo desafió a pelear.

“No te equivoques. Si yo no comí tres, vos tampoco”, le dijo Marcos. Y Alfa le retrucó: “Yo no comí tres, comí uno y medio, y me estoy comiendo el medio como corresponde”.

“Si, hacete el boludo”, lanzó picante Marcos. Y Alfa apuntó: “Ni boludo ni nada por el estilo, así que cuidá los términos”. “Hacete el boludo nomás, todos te vimos agarrando”, le dijo el joven.

A lo que Alfa comentó sobre la presencia de Thiago Medina, el líder de la casa de esta semana: “Estás delante del líder, y al líder se lo respeta, y si no se lo respeta, yo lo hago respetar”.

El pase de factura de la tía de Julieta Poggio a Santiago del Moro

El miércoles, en la gala de nominación de Gran Hermano 2022, Telefe, la tía de Julieta frenó a Santiago del Moro para hacerle un fuerte pase de factura.

"Nosotros te queremos un montón, pero estamos un poquito enojados con vos. ¿Todos los días le vas a decir a Juli si no hay alguien a quien quiera darle un beso en la casa?", le recriminó.

El conductor advirtió que Disney -como le dicen cariñosamente en la casa- siente algo por Marcos y cada vez se le hace más difícil resistirse, pese que tiene un novio afuera. "¿Ustedes creen que va a seguir siendo fiel?", reiteró Del Moro.

"Va a seguir siendo fiel", remarcó la tía de Julieta. "¿Está el novio de ella hoy acá?", siguió el conductor. "¿Cómo va a venir si le arman videos de Marcos con Julieta?", acotó la mamá de la modelo.

"Lo bancamos a Marcos. Es un amor, pero con ellos son solo amigos", decretó la mamá de Julieta.