La enorme desilusión que se llevó Julieta Poggio, a días de la final de Gran Hermano 2022

"Después hacemos una coreo", le propuso la conductora. "Yo no puedo creer que no había una cámara atrás del espejo. Estoy súper decepcionada", comento Julieta.

Gastón Trezeguet y Noe Antonelli le explicaron que camarógrafos lograban tomar sus coreografías en el pasillo con otra cámara. "Te tomaba de arriba", le dijeron.

La llamativa reacción de Julieta Poggio cuando se enteró que la novia de Marcos Ginocchio estuvo en la final de Gran Hermano 2022

El lunes, Santiago del Moro estuvo al frente de la final de Gran Hermano 2022. Marcos Ginocchio se consagró como el ganador del reality. En segundo lugar quedó Nacho Castañares y, en tercero, Julieta Poggio.

Después de la gala, Disney -como le decían en el casa- estuvo en el living de Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano en Telefe. En la charla con la conductora, la modelo se enteró que la novia del salteño estuvo en el piso durante la definición final.

"No sabía de esto... En la casa dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia", advirtió Julieta. En el ciclo pasaron imágenes de la visita de Juli Illescas.

"Tengo una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?", preguntó la ex GH. "Sí, fue la primera vez", le aclararon. "Que raro... justo en la final aparece en la tribuna", exclamó la invitada, poniendo en duda los verdaderos intereses de la joven con Marcos.