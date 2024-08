El enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó el físico de su hijo: "Nadie ha reparado en sus..."

Fiel a su estilo, Juana decidió exponerla y responderle con un mensaje público en sus historias de Instagram. “¿No lo condenes a ir por la vida con esas paletas torcidas? Really?", exclamó.

"No tiene edad aún para brackets y por suerte su hermosura va mucho más allá de sus paletas…las cuales no le han traído ni medio tema, si quiera le llama la atención su forma", manifestó.

Luego, aseguró: "¿Y su autoestima? Quien pudiera….la personalidad que tiene este leonino es tan atractiva y alucinante que nadie ha reparado en sus paletas. Salvo yo, claro, que ya lo llevé al ortodoncista, quien me ofreció aparatos movibles”.

"Entre nos, para las que están desde el principio….No le debe haber visto las paletas de leche. Nos reímos porque ya pasó y ahora tiene unas paletas divinas y sanas”, bromeó en una segunda publicación.

Juana Repetto por los dientes de su hijo

La extraña técnica de Juana Repetto para bajarle la fiebre a su hijo: "Contacto con la tierra y el sol"

En las últimas horas, Juana Repetto compartió con sus seguidores la técnica que usó para bajarle la fiebre a su hijo. Toribio, el más grande, tuvo febrícula y la influencer decidió que hiciera una actividad al aire libre para que tenga "contacto directo con la tierra y con el sol".

“Torito amaneció con dolor de cabeza y chuchos de frío, sospeche que en cualquier momento empezaría a subirle la temperatura. Le tomé la fiebre, 37.1. No es fiebre, pero tampoco es su temperatura habitual”, comenzó escribiendo este domingo en el epígrafe de una publicación.

“Lo primero que se me vino a la cabeza, después de todo lo aprendido en las charlas con el doctor especialista en conductas saludables, fue proponerle una actividad al aire libre para que tuviera contacto directo con la tierra y con el sol”, continuó Juana.

Y detalló: “Habremos estado media hora o un poco más trasplantando una plantita que trajo del cole, cuando terminamos pidió entrar a ver TV. Ok, siempre escuchar el cuerpo. Se tiró en el sillón y le pregunté si se sentía mejor, me dijo que sí, que le seguía doliendo la cabeza, pero menos. Le pregunté si le podía volver a tomar la temperatura, me dijo que sí. Adivinen....”.

En el video de la publicación se lo puede ver al hijo mayor de Juana apoyando sus pies descalzos en la tierra y más, tarde, caminando (con calzado) por la calle con el sol de fondo.

Por último, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto remarcó: "Estoy compartiendo una experiencia personal, no es una recomendación. Si se encuentran en una situación similar consulten con su médico de confianza".