El escandaloso video de Mauro sobre Furia en Gran Hermano que sorprendió a todos

También, que entiende que tendrá que hacerlo solo, ya que nadie lo va a apoyar porque la jugadora es realmente fuerte adentro y afuera de la casa.

“Lo que estoy haciendo no está mal, pero voy a estar solo... Nadie se va a animar a segundearme en esta...”, señaló Mauro.

Cuando le dijeron que piense que él había salido con Furia y que podría reconciliarse en cualquier momento, pidiéndole también que tenga consideración, él dejó en claro que no tiene intenciones de volver con ella.

Furia descubrió un quiebre en Los Bros y los expuso frente a las cámaras de Gran Hermano

El reality de Gran Hermano (Telefe) se pone cada vez más complicado y las alianzas que parecían irrompibles comienzan a tener problemas que podrían costar la permeancia de algunos participantes.

En este caso, Furia analizó el juego de Los Bros, el grupo integrado por Nicolás, Bautista y Martin, y tras una importante charla con Nicolás expuso un fuerte quiebre en la banda.

“¿Qué es lo que está pasando con Martín, por qué lo dejan solo?", le comentó Juliana a Emma. Luego le contó de la charla y repicó: "Le dije, ¿por qué no sos un poco más astuto y jugas para el afuera en vez del adentro? Se está viendo por cámara que estás todo el día dejándolo solo. Tanto que dicen que son todos amigos…".

Además aprovechó para seguir con su campaña contra Mauro y continuó: "El me dice no que necesario es tar todo el día con la gente, pero le dije, estás al lado de un traidor (Mauro). Estás comiendo con un traidor, desayunando con un traidor, entonces después no llores”.

“La persona que es traidora y por castigo se tiene que quedar sola, pero como abusan...Cuando usas una persona por votos, no significa que te juntes todo el tiempo y estés solo dos minutos con Martín", aseguró.

Y finalizó: "Yo le dije, Emma y yo estamos todo el día con Martín, ¿qué está pasando? La gente ve quien ayuda al compañero y quien dice que es compañero, pero no. Es lo mismo que me pasó a mí con Agustina".