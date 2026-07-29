El desgarrador relato de un participante de Es mi sueño: "Tenía que secar la sangre de mamá"

Samuel Florez protagonizó un momento de total emoción al aire en Es mi sueño (El Trece) al brindar un fuerte relato y pedido especial a los hombres para proteger a las mujeres.
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El joven correntino Samuel Florez conmovió a todos en el programa Es mi sueño con un fuerte testimonio y llamó a proteger a las mujeres.
Samuel Florez protagonizó un momento de total emoción al aire en Es mi sueño (El Trece) al brindar un fuerte relato y pedido especial a los hombres para proteger a las mujeres.
El joven correntino de 20 años sorprendió al conductor Guido Kaczka y a los jurados con un emotivo discurso al final de su presentación tras contar su difícil historia de vida y la violencia que presenció contra su madre.
“No quiero irme de este escenario sin dar este mensaje que siento que el mundo necesita escuchar. Varón, cuidemos a las mujeres”, comenzó el joven su fuerte relato.
Y agregó: "Ellas se encargan de darle luz a este mundo, de darle color. Cuidémoslas entre todos: en el trabajo, en casa y en las calles. No merecen caminar con miedo. Escuchame por favor”.
“Años de mi vida vi cómo casi mataban a mujeres frente a mí, a niñas que torturaban delante de mis ojos. A mamá, cuando la dejaban en el suelo sin aliento y era yo el que tenía que secar su sangre, poner mi cabeza sobre su pecho y sentir si su corazón todavía latía”, continuó a flor de piel el participante.
Quien interpretó la canción Todo cambió de Camila cerró con una frase cargada de valor que emocionó hasta las lágrimas a la cantante Jimena Barón antes de dar escucharse un aplauso cerrado en el estudio.
"No permitas que humillen a una mujer frente a vos. Ellas son reinas, princesas y hay que tratarlas como tal”, concluyó el joven ante la emoción de los los presentes.
El participante Lorenzo Fiorotto protagonizó un particular momento en Es mi sueño al cometer un error al cantar, improvisó una salida y emocionó a todo el jurado.
El niño se presentó en el ciclo que conduce Guido Kaczka y pese a confundirse la letra en el hit Color esperanza de Diego Torres, fue destacado por los integrantes del jurado por no quedarse enrededado en ese error y seguir adelante.
“Escuchá Lorenzo: comenzó la canción, te equivocaste la letra, dijiste dos veces la misma estrofa. Lejos de entrar en pánico con eso, que hace temblar a más de un gigante, lo que decidiste fue que, ya que ibas a decir dos veces lo mismo, decirlo una vez más, hermoso que la anterior”, le dijo Abel Pintos.
Y destacó: “Avanzó la canción y defendiste una canción que no te quedaba cómoda en la tonalidad y cantaste en el lugar que tenías que cantar. Y cuando te fuiste a un lugar cómodo, tuviste ideas y no te pasaste de rosca con eso. Lo hiciste muy preciso, estoy como loco, te felicito amiguito”.