El desgarrador relato de un participante de Es mi sueño: "Tenía que secar la sangre de mamá"

“Años de mi vida vi cómo casi mataban a mujeres frente a mí, a niñas que torturaban delante de mis ojos. A mamá, cuando la dejaban en el suelo sin aliento y era yo el que tenía que secar su sangre, poner mi cabeza sobre su pecho y sentir si su corazón todavía latía”, continuó a flor de piel el participante.

Quien interpretó la canción Todo cambió de Camila cerró con una frase cargada de valor que emocionó hasta las lágrimas a la cantante Jimena Barón antes de dar escucharse un aplauso cerrado en el estudio.

"No permitas que humillen a una mujer frente a vos. Ellas son reinas, princesas y hay que tratarlas como tal”, concluyó el joven ante la emoción de los los presentes.

Se confundió la letra, siguió adelante y emocionó a Abel Pintos en Es mi sueño

El participante Lorenzo Fiorotto protagonizó un particular momento en Es mi sueño al cometer un error al cantar, improvisó una salida y emocionó a todo el jurado.

El niño se presentó en el ciclo que conduce Guido Kaczka y pese a confundirse la letra en el hit Color esperanza de Diego Torres, fue destacado por los integrantes del jurado por no quedarse enrededado en ese error y seguir adelante.

“Escuchá Lorenzo: comenzó la canción, te equivocaste la letra, dijiste dos veces la misma estrofa. Lejos de entrar en pánico con eso, que hace temblar a más de un gigante, lo que decidiste fue que, ya que ibas a decir dos veces lo mismo, decirlo una vez más, hermoso que la anterior”, le dijo Abel Pintos.

Y destacó: “Avanzó la canción y defendiste una canción que no te quedaba cómoda en la tonalidad y cantaste en el lugar que tenías que cantar. Y cuando te fuiste a un lugar cómodo, tuviste ideas y no te pasaste de rosca con eso. Lo hiciste muy preciso, estoy como loco, te felicito amiguito”.