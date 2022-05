El especialísimo motivo por el que Dalma Maradona compartió nuevos audios de su hija Roma

Dalma historias Roma regalo Gianinna.jpg Las historias de Dalma Maradona y Roma preparándole un regalo sorpresa a la tía Gianinna por su cumpleaños.

Y mientras Roma siguió derritiendo al fandom de su mamá con su tierna manera de hablar, Dalma Maradona luego de ello explicó, debido a la hora del posteo: "Y como acá hay que aclara todo, esperé que sea el cumple de Giani para subirlo! Pero quédense tranqui que Roma duerme hace mil!".

Al tiempo que agregó "Y va a ser sorpresa porque Giani no tiene redes! Pero esa voz tan dulce la tengo que compartir sí o sí". Y luego de ello no se privó de hacer referencia a su mamá, Claudia Villafañe, en la entrega de los premios Martín Fierro al saludarla a ella y todo el equipo de MasterChef Celebrity por la estatuilla de oro, que aunque no fue invitada por Aptra fue invitada por Telefe y se llevó todas las miradas, sobre todo en el homenaje a su ex marido, el fallecido Diego Maradona.

Embed

Premios Martín Fierro 2022: la firme respuesta de Dalma sobre el homenaje a Diego Maradona

Tras conocerse la semana previa que Dieguito Fernando fue invitado junto a su mamá, Verónica Ojeda, a la entrega de los premios Martín Fierro del domingo para recibir el homenaje al Diez, Dalma Maradona rompió el silencio horas antes de la entrega y reveló el sábado por qué ella y Gianinna no iban a estar sobre el escenario del Hilton junto a su medio hermano recibiendo el tributo.

Dalma Maradona posteo MArtín Fierro BASE .jpg El descargo de Dalma Maradona sobre su ausencia en los premios Martín Fierro y el homenaje al Diez.

Fue a través de sus historias virtuales donde Dalma rompió el silencio sobre el tema. "¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá!", comenzó la hija de Diego Maradona. Al tiempo que agregó "Mi amigo Gabriel Scchultz no entiende cómo no nos invitaron" junto a una carita riéndose.

En tanto, Dalma Maradona teorizó: "Demás está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas!!", haciendo una clara referencia a las diferencias que mantiene con el presidente de Aptra, Luis Ventura. Pero completó su descargo asegurando "No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por el que sí está invitado y me parece perfecto! No todos tenemos que ir a todos lados siempre!", refiriéndose a su medio hermano Dieguito Fernando o quizás a su madre -Claudia Villafañe-quien fue invitada especialmente por Telefe para integrar la mesa de MasterChef Celebrity.