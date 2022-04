La terminante confesión de Dalma Maradona a poco de ser madre: "Se acabó"

dalma maradona captura 1.jpg Dalma Maradona aseguró, en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine), que después de la llegada de Azul no quiere seguir agrandando la familia.

“La verdad que no. Me lo preguntaban mucho cuando había nacido Roma y tenía la presión de no poder decir que no, porque era una sola y siempre una hermana o un hermano está bueno”, explicó Dalma Maradona segura de sus palabras. Y agregó terminante "Pero ahora con Roma y Azul ya no me da vergüenza decir que no quiero más nada. Se acabó".

Además, en tren de confesiones, Dalma Maradona explicó que hasta el momento sólo aumentó 6 kilos (a razón de 1 por mes) por los malestares que tuvo en un principio, lo que hizo que creyera que sería un nene. “Al principio vomitaba mucho. Este embarazo me pegó de otra manera, y por eso decían que era varón, pero no”, cerró divertida la actriz.

Embed

Dalma Maradona contó el problema que atraviesa en su nuevo embarazo

Dalma Maradona anunció en febrero que está embarazada de su segundo hijo, que tendrá con su marido Andrés Caldarelli, con quien ya tiene a Roma de 3 años. Pero tras 5 meses de gestación no todo es perfecto y reveló un grave problema que tiene.

Dalma aseguró que este embarazo lo atraviesa con muchos problemas de salud, se la pasa con náuseas, vómitos y muchas molestias. “Arrancó medio mal porque estaba vomitando mucho. De hecho, me enteré por eso. Habíamos dicho con Andrés de tener el proyecto de buscar este año nuestro segundo hijo o hija y bueno… ¡estamos en marzo y ya estoy de cinco meses!”, contó Dalma en LAM en la pantalla de América TV.

dalma-maradona.jpg Dalma Maradona será mamá de una nena que llamará Azul a fines de julio de este 2022.

Sin embargo, llevó tranquilidad a sus seguidores: “Pero, más allá de sentirme mal, está todo espectacular. Es una nena y se va a llamar azul y la Roma nos dijo que está ok”.

Además, sumó un dato inesperado sobre el sexo del bebé: “Como me sentía tan mal y con Roma estuve bien, todos me decían que iba a ser un varón”.