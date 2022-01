Claudia Villafañe mostró la carita de Roma, la hija de Dalma Maradona

Cuando nació Roma, de 2 años, Dalma Maradona y su marido, Andrés Caldarelli, que no le gusta figurar en los medios, tomaron la decisión de respetarle la intimidad de la niña y no mostrar fotos de la carita hasta que ella misma decida si quiere o no pertenecer al mundo del espectáculo. Sin embargo, Claudia Villafañe se le escapó deschavar la imagen de su nieta.