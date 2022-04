Cómo está hoy Dalma Maradona a dos meses de ser mamá nuevamente

Es por eso que, si bien intenta mantener un perfil lo más bajo posible, la ansiedad hace de las suyas por lo que en las últimas horas Dalma Maradona mostró su pancita de 7 meses desde las historias virtuales en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 2 millones de seguidores.

Dalma Maradona panza 7 meses BASE.jpg Dalma Maradona mostró su pancita de 7 meses de embarazo.

Con una postal en la que se la ve levantándose el buzo para dejar al descubierto la más hermosa de las panzas, con el ombligo salido y todo, Dalma escribió sobre ella "7 meses. Acá estamos", desde los estudios de la radio en el que transcurren sus días entre las 9 y las 13 hs.

Dalma Maradona explicó por qué no tiene niñera: "Decido..."

Mientras transita la última etapa del embarazo de su segunda hija, Azul, Dalma Maradona reveló hace uno día por qué no contrató a una niñera para que la ayude en su día a día con Roma, de tres años, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli.

Desde sus historias de Instagram, la hija de Diego Maradona fue evacuando algunas consultas de sus seguidores y en una de ellas le consultaron por qué no contrató a una niñera. ¿Por qué no te gusta tener una niñera?", le preguntaron a la hermana de Gianinna a través de sus stories de Instagram.

Allí Dalma aclaró que aún puede organizarse con la ayuda de su familia: "No es que no me gusta. Decido no hacerlo porque quiero hacer todo yo con mi hija".

Dalma Maradona historia niñera.jpg Dalma Maradona contó por qué no tiene niñera para el cuidado de Roma.

Y amplió al respecto: "Veremos hasta cuando puedo sostenerlo. Igual, mi mamá, mi suegra, mi hermana y los tíos me ayudan".