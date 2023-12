El esperado cara a cara de Moria Casán y Pampita tras la tremenda pelea en el Bailando 2023

"No pasó nada, un show más, a mí no me pasó nada. Soy funcional al show, sigan siendo auditores de esto", indicó la diva en charla con Gonzalo Vázquez.

Embed

Y remarcó: "Somos funcionales al show, no pasa nada, somos mujeres del espectáculo. Sabemos de qué se trata y nos bancamos".

"Lo dije la semana pasada, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba, una mi hija primero y la señora después por su resiliencia y por lo que pasó", explicó Moria elogiando a Pampita.

A lo que la modelo comentó entre risas: "Somos más parecidas de lo que imaginamos".

"Las peleas que podemos tener es para el show, somos buenas", finalizó Moria Casán dando por terminada la polémica desatada al aire.

moria casan pampita.jpg

Se supo qué pasó entre Pampita y Moria Casán tras el picante cruce en el Bailando 2023

Después del escandaloso cruce verbal entre Pampita y Moria Casán en medio de una devolución a una de las parejas del Bailando 2023, América Tv, muchos se preguntaron qué pasó entre las jurados una vez que se apagaron las cámaras del programa de Marcelo Tinelli.

Y no fue otro que Ángel de Brito, compañero de jurado de las chicas, quien fue testigo directo de la furibunda pelea entre la ex vedette y la modelo, quienes se dispararon con munición gruesa, aparentemente de la nada.

Pero lo cierto es que no fue tan así. Tal parece que hay un trasfondo político guardado entre Pampita y Moria que las tendría enfrentadas. Así, el conductor de LAM reveló desde su cuenta de Twitter al término del programa: "La pelea terminó peor. Se revolearon la política en las notas #LAM #Pampita #Moria".

Este dato que apuntó de Brito desde la ex red social del pajarito, no hizo más que generar infinidad de comentarios donde analizaron que la reacción de ambas tiene como trasfondo las diferentes veredas políticas de sus parejas: mientras que Moria Casán es la suegra política de Sergio Massa, Pampita es la mujer de Roberto García Moritan, actual ministro del gobierno de Javier Milei. Habrá que ver LAM para saber cómo siguió la pelea.