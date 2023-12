Se supo qué pasó entre Pampita y Moria Casán tras el picante cruce en el Bailando 2023

Pero lo cierto es que no fue tan así. Tal parece que hay un trasfondo político guardado entre Pampita y Moria que las tendría enfrentadas. Así, el conductor de LAM reveló desde su cuenta de Twitter al término del programa: "La pelea terminó peor. Se revolearon la política en las notas #LAM #Pampita #Moria".

Este dato que apuntó de Brito desde la ex red social del pajarito, no hizo más que generar infinidad de comentarios donde analizaron que la reacción de ambas tiene como trasfondo las diferentes veredas políticas de sus parejas: mientras que Moria Casán es la suegra política de Sergio Massa, Pampita es la mujer de Roberto García Moritan, actual ministro del gobierno de Javier Milei. Habrá que ver LAM para saber cómo siguió la pelea.

Tw Ángel de Brito sobre pelea Pampita Moria.jpg

El día que Pampita abandonó el estudio del Bailando furiosa tras pelearse con Nicole Neumann

Anoche se vivió un más que inesperado y tenso momento en el Bailando 2023 (América TV) cuando Moria Casán y Pampita se sacaron chispas en medio de la devolución que debían darle al equipo de Yeyo de Gregorio.

Todo comenzó cuando la modelo deslizó que algunos de sus compañeros regalaban puntaje y cuando le tocó el turno a Casán, no dudó en responderle con su lengua karateca lo que derivó en un furioso cruce en el que Pampita le gritó en la cara a la One: "Yo hace 7 años que me hago respetar acá".

Claro que esa frase de la jurado no pasó desapercibida por los internautas, que rápidamente hicieron memoria y sacaron a relucir aquel tremendo episodio ocurrido también en la pista del Bailando, precisamente 7 años atrás.

Pampita Marcelo Polino.jpg

Fue el 27 de septiembre de 2016 cuando Pampita ya formaba parte del jurado del programa de Marcelo Tinelli, y con Nicole Neumann concursando en la pista. Así tras un picante ida vuelta su histórica enemiga, fue Marcelo Polino quien la picanteó hablándole del escándalo del motorhome y acusándola de inventar aquel episodio, que luego los años terminarían dándole la razón a Carolina.

"Pampita ensució a una buena chica como la China Suárez y le hizo daño a una familia para estar acá", disparó sin filtro alguno el periodista de espectáculos. Y como minutos antes, ya había recibido duras críticas de Moria Casán, lo cierto es que Ardohain no aguantó tanta agresión.

Pampita abandona Bailando Nicole Neumann en la pista.jpg

Es así que sanguínea como es, Pampita no dudó un instante en levantarse de su silla de jurado, cruzar la pista por detrás de Nicole Neumann y su compañero de baile, para retirarse del estudio claramente ofendida.

Si bien en aquel momento una cámara la siguió hasta su camarín, la modelo furiosa impidió que la filmasen bajándola de un manotazo al punto tal de romperle el parasol del artefacto.