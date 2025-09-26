Piden prisión preventiva para la mamá de Ayelén Paleo y se complica su situación judicial: los detalles

Embed

Lo cierto es que esta mujer habría dicho algo de lo que ni siquiera está acusada. "Dijo yo nunca exploté sexualmente a menores", reveló el integrante del programa de Sergio Lapegüe. Al tiempo que agregó que "nadie habla en la causa de explotación sexual de menores, con lo cual nadie entiende por qué aseguró que no explotaba a menores".

Asimismo, agregó que entonces cuando le preguntaron si era dueña del portal donde salen señoritas desnudas y ella lo admitió, su argumento fue que ella "solamente sacaba fotografías". Y frente a ello le hicieron saber que allí había oferta sexual.

"Pareciera que el acto que hizo de ir a pedir clemencia al juez, que es una audiencia que está permitida por la ley, le salió el tiro por la culata, porque lo que parecía ser un acto defensista fue prácticamente una confesión", concluyó entonces el periodista para confirmar entonces el pedido de prisión preventiva que ahora el Juez deberá decidir si hace lugar al pedido de la fiscal.

Piden prisión preventiva para la mamá de Ayelén Paleo - Captura Lape Club Social

Por qué está detenida la mamá de Ayelén Paleo y de qué se la acusa

Elizabeth Rodrigo, madre de la vedette Ayelén Paleo, fue detenida el mes pasado en el marco de una investigación judicial que la señala como integrante de una red de trata de personas. La causa, que comenzó en noviembre de 2024 a partir de una denuncia, puso en evidencia la existencia de una organización criminal que operaba en diferentes provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

De acuerdo con los investigadores, el mecanismo de captación de víctimas consistía en ofrecer supuestos empleos como personal de limpieza. Sin embargo, una vez que las mujeres eran reclutadas, eran obligadas a ejercer la prostitución bajo condiciones de explotación.

Ayelén Paleo y su mamá 1

En una serie de allanamientos realizados en el marco de la investigación, las autoridades lograron rescatar a doce mujeres, cuyas edades oscilan entre los 22 y los 45 años. Todas ellas habrían sido víctimas de este sistema de explotación que funcionaba bajo falsas promesas laborales.

Dentro de la estructura de la organización, a Rodrigo se le adjudica el rol de fotógrafa. Según la acusación, ella era la encargada de tomar imágenes de las mujeres para luego difundirlas en portales y así ofrecer sus servicios sexuales. Este aporte, considerado clave para la difusión de la red, fue uno de los elementos que motivó su detención.

La causa continúa en desarrollo y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones. Los investigadores también trabajan sobre la hipótesis de posibles ramificaciones internacionales e, incluso, la participación de víctimas menores de edad.