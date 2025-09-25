La trascendental y dolorosa decisión que tomó Daniela Celis ante la delicada salud de Thiago Medina

"Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también", comentó Daniela Celis.

"Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre", remarcó la ex Gran Hermano.

Y cerró con esperanza: "Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama".

daniela celis importante decision ante la delicada salud de thiago medina

La descompensación respiratoria que pasó Thiago Medina

El parte médico de Thiago Medina del 24 de septiembre por la mañana difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicó que "en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días".

El ex Gran Hermano chocó con su moto el viernes 12 de septiembre en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, partido de Moreno, al embestir a un auto en la intersección con la calle La Providencia.

"En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios", se precisó sobre el cuadro del joven de 22 años.

Y se cerró: "En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado".