El fuerte mensaje de Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina, tras el accidente: "Te están..."

brisa medina hermana thiago mensaje tras su grave accidente

Luego, en otra historia, Brisa Medina explicó las últimas novedades sobre el estado de salud de su hermano, donde precisó que existió una leve mejoría y destacó la importancia de la fe y oraciones de la gente pidiendo por él en este delicado momento.

“Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", indicó la hermana de Thiago.

"Toda la luz que envían está llegando! Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias", finalizó su emotivo mensaje la hermana de Thiago Medina.

Desde que se conoció la noticia del grave accidente, la familia de Thiago pidió cadenas de oración por su recuperación ante la gravedad del cuadro que presenta.

brisa medina hermana thiago mensaje tras su grave accidente 2

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Thiago Medina

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió este lunes por la mañana un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, quien está internado en terapia intensiva después de protagonizar un accidente con su moto el último viernes por la noche.

"El paciente Thiago Medina permanece en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica. Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado", se informó en el escrito médico.

"En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdiscilplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales", finalizó el último parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano.

Por su parte, Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, explicó en comunicación telefónica con Buen Telefe: “Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría. La única verdad va a salir de nuestra familia: de Dani, del papá de Thiago o de mí. Estamos viviendo algo que nunca esperamos”, expresó la joven.

“Le pido a la gente que nos acompañe con oraciones. Estamos atravesando una situación complicada. Además, Dani (Celis) está con las bebés y estamos a mil. Queremos agradecer a todos los que se acercaron”, añadió Camilota.

Las imágenes del impactante choque fueron difundidas por el programa Vivo el sábado, que se emite por A24. El ex Gran Hermano fue sometido a una cirugía de urgencia en la que se le extirpó el bazo y se comunicó además el pedido de 25 donantes de sangre.