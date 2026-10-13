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La foto que compartió Valentín Yankelevich tras hacer pública su denuncia contra su padre, Darío Giordano

Valentín Yankelevich compartió un sentido posteo en sus redes sociales, a pocos días de la denuncia contra su padre, Darío Giordano, que generó una enorme repercusión.

13 oct 2026, 23:37
La foto que compartió Valentín Yankelevich tras hacer pública su denuncia contra su padre, Darío Giordano

La foto que compartió Valentín Yankelevich tras hacer pública su denuncia contra su padre, Darío Giordano

La foto que compartió Valentín Yankelevich tras hacer pública su denuncia contra su padre, Darío Giordano

La foto que compartió Valentín Yankelevich tras hacer pública su denuncia contra su padre, Darío Giordano

Luego de unas horas de mucha repercusión por la denuncia pública que realizó contra su padre, Darío Giordano, Valentín Yankelevich y su hermano Franco recibieron una fuerte muestra de apoyo y solidaridad en el mundo del espectáculo. En medio de los mensajes de cariño que recibieron tras conocerse su testimonio, el joven piloto compartió una significativa fotografía familiar junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano mayor.

Siempre juntos, escribió Valentín en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que los tres aparecen sonrientes. La publicación funcionó como un mensaje de unión en un momento delicado para la familia y cosechó numerosas reacciones de seguidores y figuras del ambiente artístico.

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El lugar de su abuelo tiene un significado especial en la historia que el piloto decidió contar. En su entrevista con Infobae, el joven relató que, después de la muerte de su mamá, Romina Yan, comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre. Según recordó, tanto él como Franco encontraron en Gustavo a la primera persona que los escuchó y tomó en serio lo que estaban atravesando.

Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida, expresó Valentín al recordar el acompañamiento que recibió y el proceso que permitió que él y su hermano pasaran a vivir con su abuelo materno.

Por su parte, Gustavo también manifestó públicamente su orgullo y admiración por sus nietos. Tras conocerse el testimonio, compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó la fortaleza que demostraron para salir adelante: Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla... Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!.

La publicación dejó en evidencia el fuerte vínculo que une a Valentín con su hermano y su abuelo, quienes lo acompañan en medio de un momento familiar delicado. Con un breve pero significativo mensaje, el joven volvió a poner el foco en la importancia de mantenerse unidos frente a una situación que generó una profunda repercusión.

Qué dijo Aristida sobre Valentin Yankelevich y Dario Giordano

Aristida la Mística analizó el presente de Valentín Yankelevich tras su denuncia contra su padre, Darío Giordano, y puso el foco en el acompañamiento familiar que recibe el joven después de relatar públicamente los episodios de violencia que, según su testimonio, sufrió durante su infancia.

Al referirse al respaldo de sus hermanos y sus abuelos, la vidente aclaró que no percibe una cuestión espiritual, sino una red afectiva que lo sostiene en este momento: “Yo acá no siento algo espiritual o energético. Siento una familia que, más allá del dolor, pudo sostener”.

En ese sentido, destacó especialmente el rol de Gustavo Yankelevich y el apoyo que les brinda a sus nietos. “Gustavo aparece como una figura muy fuerte de apoyo, de contención y de amor. Y sus hermanos también son parte de esa red que lo ayuda a seguir adelante”, expresó.

Para Aristida, el hecho de que Valentín haya decidido contar su experiencia puede marcar un punto de partida en su proceso personal. “El hecho de haberlo contado ya muestra que está empezando a sacarlo de adentro. Cuando una persona puede hablar de algo tan doloroso, empieza otro camino”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia de contar con acompañamiento para atravesar una situación de estas características: “No es fácil, pero con apoyo familiar y ayuda profesional se puede reparar”.

Consultada sobre cómo podría repercutir el testimonio en los vínculos familiares, consideró que las declaraciones pueden generar un impacto profundo, pero también abrir la puerta a conversaciones que antes no se daban. “Cuando se habla de un dolor familiar tan grande, todos quedan tocados. Pero también puede servir para ordenar, para dejar de callar y para que otras personas entiendan que ante el dolor y el duelo hay que pedir ayuda”, señaló.

Sobre el futuro de la relación entre Valentín y su padre, Aristida fue contundente: Hoy veo una relación muy difícil. La violencia y el maltrato nunca son una salida”.

Por último, al referirse al acompañamiento de Gustavo Yankelevich y Cris Morena a sus nietos, la vidente destacó la importancia de sostenerlos desde el afecto y sin quedar atrapados en el sufrimiento. “Gustavo ya fue un sostén muy importante, y eso puede ayudar a Valentín a terminar de sanar. Su testimonio también puede servir de ejemplo: cuando hay duelo, dolor o violencia, hay que buscar ayuda. La violencia no resuelve nada; empeora todo”, concluyó.

     

 

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