El ex Gran Hermano Marcelo Corazza contó dónde encontró sostén tras ser detenido por corrupción de menores

Corazza indicó que, poco a poco, está retomando sus actividades, aunque la causa aún sigue el curso. "Estoy más tranquilo. Tratando de reinsertarme. Volviendo", aseguró.

El productor de TV remarcó que sus seres queridos son su principal sostén, en medio de días difíciles. "Me estoy apoyando en la familia, en los amigos y en la gente que me quiere", explicó.

Al finalizar, Corazza reveló que espera poder retomar su actividad profesional, aunque no aclaró si será en Telefe o en un nuevo medio de comunicación. "Estamos viendo eso. Estoy tratando de volver a trabajar", concluyó.

corazza1.jpg

Soledad Silveyra rompió el silencio y habló de la denuncia contra el ex Gran Hermano Marcelo Corazza

La detención del ex Gran Hermano, Marcelo Corazza, acusado de integrar una red de corrupción de menores, conmocionó a todo el ambiente artístico, y quien aún no se había pronunciado al respecto es Soledad Silveyra, la conductora de la edición 2001 del reality que, justamente, ganó el denunciado.

En Intrusos (América TV), Solita rompió el silencio, y dejó en claro cuál es su postura con respecto al tremendo caso que involucra al también productor de Telefe, ahora desvinculado de sus funciones.

"Me da una pena espantosa, un dolor terrible, no lo puedo creer”, comenzó y si bien en los últimos años no había tenido relación con Corazza, en su momento, hace ya más de veinte años, tuvo contacto muy estrecho con el hombre de Tigre.

“Me pasa lo mismo que con Jey Mammon, uno no se lo imagina jamás... no se. Con el tenía buena onda pero no era de su círculo”, dijo sobre el músico denunciado por Lucas Benvenuto.

“Siempre lo quise a Marcelo, y esto te noquea, quedé mal. Con mucho dolor, no me gusta hablar de esto…”, cerró, muy dolida por toda la situación.