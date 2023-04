Las primeras palabras de Marcelo Corazza tras quedar en libertad: "Está claro que..."

"Bajo de un coche blanco, que fue el mismo que lo retiró de la cárcel de Ezeiza. Dijo que la pasó 'pésimo' en su detención. Cuando le consultamos si piensa demandar a la Justicia y a quienes hablaron de él y respondió que lo va a pesar con sus abogados", detalló.

Embed

En su casa en Tigre estaban esperando por él sus hermanas, que lo escoltaron desde la puerta exterior hasta la entrada principal de la propiedad.

El productor de Telefe consiguió la libertad. De todos modos, Corazza no fue sobreseído y seguirá investigado. La Justicia busca determinar si el productor formaba parte de esta organización que reclutaba jóvenes para someterlos a prácticas sexuales por dinero.

corazza1.jpg

Gran Hermano 2022: polémicos dichos de Romina sobre Marcelo Corazza y una feroz crítica a los medios

La última eliminada de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, estuvo en el streaming de Telefe con Juariu y sorprendió con sus declaraciones sobre Marcelo Corazza, detenido y acusado de integrar una red de corrupción de menores.

"¿Te imaginabas las críticas por el tema político?", le preguntó la conductora. "Yo no escondí nada. Conté que fui diputada. Sabía que iba a ser criticada, pero sí me sorprendieron un montón los medios, como mintieron y las cosas que dijeron de mí", expresó la ex GH.

"Yo estoy tranquila. Jamás le robé a nadie como dicen. Que yo tenía propiedades también es mentira. No me voy a exponer a un programa como Gran Hermano teniendo cosas ocultas", siguió.

Embed

Romina remarcó que entiende que los seguidores del reality pueden opinar libremente, pero muchas veces están influenciados por la prensa. En ese momento puso como ejemplo el caso de Marcelo Corazza.

"Obviamente, la gente va a hablar a partir de lo que digan en los medios. Pasan cosas en la tele, como por ejemplo lo de Marcelo Corazza, y la verdad es que hasta que no se confirme... porque de mí también dijeron un montón de cosas que no pasaron, que tenía un sueldo de 700 mil pesos y seguía cobrando... barbaridades!", concluyó.