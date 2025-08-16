El ex de Tamara Báez rompió el silencio tras la ruptura y lanzó un tremendo dardo contra L-Gante

Ante estas contundentes palabras, Martínez rompió el silencio y apuntó picante contra L-Gante. “Bueno, hasta que me tocó hablar y contar mi parte de esto, no lo quería hacer, pero deliran mucho sin saber nada”, comenzó expresando. Y aclaró: “Acá nadie engañó a nadie, yo y mi expareja ya no teníamos buena relación, últimamente no venían bien las cosas, como todos saben no todo es color de rosas, decidimos darnos un tiempo para pensar las cosas bien y refrescar la mente, nada del otro mundo”.

Y sin nombrarla ni a Tamara ni a L-Gante, dio a entender que el video que subió Elián Valenzuela en sus Instagram Stories el fin de semana pasado fue lo que generó la ruptura. “Ella decidió ir a visitar a la persona que todos conocen y por parte mía, decidí ya no seguir con la relación. Aclaro esto porque yo no le fui infiel y ella más que nadie sabe con la clase de persona que estaba y como me manejé”, señaló firme.

IG Thiago Martínez, ex de Tamara Báez

Por último, Thiago Martínez agregó contundente: “No le deseo el mal a nadie y siempre con el mismo corazón y la misma personalidad que me conocieron. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiera teniendo mil seguidores o teniendo cien mil, no me cambia mi sistema del que yo soy”. Cabe señalar que hasta el momento no hubo respuesta alguna por parte de Tamara Báez desde sus redes sociales. ¿Será que esta historia continuará?

Lgante, Tamara Báez y si novio.jpg

Tamara Báez negó una reconciliación con L-Gante tras su ruptura con Thiago Martínez

Hace apenas unos días sorprendió la noticia de la separación de Tamara Báez y Thiago Martínez, tras haber disfrutado unas románticas vacaciones en el Caribe. Al mismo tiempo, comenzaron a multiplicarse las versiones que señalaban una reconciliación de la influencer con L-Gante, padre de su hija Jamaica.

El propio cantante de cumbia 420 alimentó los rumores en distintas entrevistas, dejando entrever que estaba atravesando una nueva etapa con Báez. “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, aseguró Elián Valenzuela en diálogo con Mujeres Argentinas (El Trece). Y agregó sobre los altibajos de la relación: “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”.

Respecto a cómo lograron acercarse nuevamente, fue contundente: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”.

Embed

Sin embargo, Tamara Báez utilizó sus redes sociales para frenar las especulaciones y aclarar su presente sentimental. A través de sus historias de Instagram, negó una reconciliación con el cantante y dejó en claro que por el momento quiere enfocarse en sí misma.

“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, expresó la influencer en un mensaje que puso fin a las versiones de un regreso con L-Gante.