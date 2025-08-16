A24.com

El ex de Tamara Báez rompió el silencio tras la ruptura y lanzó un tremendo dardo contra L-Gante

Thiago Martínez enfrentó los rumores de infidelidad, reveló su verdad detrás de su separación de Tamara Báezy apuntó filoso contra L-Gante.

16 ago 2025, 11:31
Después de que L-Gante sorprendiera asegurando haberse reconciliado con Tamara Báez, después de que la mamá de su hija terminase su noviazgo de más de un año con Thiago Martínez, la influencer quedó en medio de una compleja situación por lo que ella misma negó su vuelta con el cantante y aseguró querer estar sola y enfocarse en ella misma.

Claro que desde entonces las indirectas entre los tres están a la orden del día en las redes sociales, y ahora fue Martínez quien salió a contar su versión de los hechos.

Toco empezó cuando Tamara respondió un mensaje que le envió una seguidora. “Qué horror Thiago con esa toma tussi, es re soga y vividora. Aguante vos siempre Tamara”, le escribieron a la mamá de Jamaica y su respuesta fue tajante, desatando así un duro enfrentamiento con su ex: "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de donde vienen. Suerte y amor”.

Como era de suponer, estas palabras no le cayeron nada bien a Thiago por lo que decidió dar a conocer su versión de los hechos tras recibir un duro mensaje de una usuaria solidarizándose con él. “Gran hombre, le diste todo tu amor, vi que siempre la tratabas como una princesa… todas creo que necesitamos alguien así… qué triste ver cómo siempre se cagan en la buena gente… no vuelvas nunca más con esa gente, sólo quiere fama, se le terminó la humildad y de dónde vino”, le escribieron al también influencer.

Ante estas contundentes palabras, Martínez rompió el silencio y apuntó picante contra L-Gante. “Bueno, hasta que me tocó hablar y contar mi parte de esto, no lo quería hacer, pero deliran mucho sin saber nada”, comenzó expresando. Y aclaró: “Acá nadie engañó a nadie, yo y mi expareja ya no teníamos buena relación, últimamente no venían bien las cosas, como todos saben no todo es color de rosas, decidimos darnos un tiempo para pensar las cosas bien y refrescar la mente, nada del otro mundo”.

Y sin nombrarla ni a Tamara ni a L-Gante, dio a entender que el video que subió Elián Valenzuela en sus Instagram Stories el fin de semana pasado fue lo que generó la ruptura. “Ella decidió ir a visitar a la persona que todos conocen y por parte mía, decidí ya no seguir con la relación. Aclaro esto porque yo no le fui infiel y ella más que nadie sabe con la clase de persona que estaba y como me manejé”, señaló firme.

Por último, Thiago Martínez agregó contundente:No le deseo el mal a nadie y siempre con el mismo corazón y la misma personalidad que me conocieron. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiera teniendo mil seguidores o teniendo cien mil, no me cambia mi sistema del que yo soy”. Cabe señalar que hasta el momento no hubo respuesta alguna por parte de Tamara Báez desde sus redes sociales. ¿Será que esta historia continuará?

Tamara Báez negó una reconciliación con L-Gante tras su ruptura con Thiago Martínez

Hace apenas unos días sorprendió la noticia de la separación de Tamara Báez y Thiago Martínez, tras haber disfrutado unas románticas vacaciones en el Caribe. Al mismo tiempo, comenzaron a multiplicarse las versiones que señalaban una reconciliación de la influencer con L-Gante, padre de su hija Jamaica.

El propio cantante de cumbia 420 alimentó los rumores en distintas entrevistas, dejando entrever que estaba atravesando una nueva etapa con Báez. “Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, aseguró Elián Valenzuela en diálogo con Mujeres Argentinas (El Trece). Y agregó sobre los altibajos de la relación: “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”.

Respecto a cómo lograron acercarse nuevamente, fue contundente: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”.

Sin embargo, Tamara Báez utilizó sus redes sociales para frenar las especulaciones y aclarar su presente sentimental. A través de sus historias de Instagram, negó una reconciliación con el cantante y dejó en claro que por el momento quiere enfocarse en sí misma.

“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, expresó la influencer en un mensaje que puso fin a las versiones de un regreso con L-Gante.

