El exmarido de Ernestina Pais hizo un posteo que emocionó a su hijo Benicio

Alejandro subió una imagen de la actriz junto a su hijo cuando era pequeño en un bosque y disfrutando de la naturaleza. "Ernestina y Benicio", reflejó con emoción sobre el vínculo que los unía.

Al ver esta imagen, el propio Benicio comentó la publicación con la palabra "Ma" y un corazón aún atravesado por el inmenso dolor tras la trágica muerte de su madre.

Si bien Ernestina y Alejandro se separaron en 2010 tras casi una década juntos siempre mantuvieron un fuerte vínculo de apoyo mutuo y amistad.

El conmovedor posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tras el funeral de su madre

Tras el velatorio y entierro en el cementerio de la Chacarita, Benicio recordó a su madre Ernestina Pais con una emotiva foto en redes y agradeció el acompañamiento recibido en este difícil momento.

El joven subió a sus historias de Instagram una foto de la actriz y conductora sonriente, mirando directo a la cámara y la acompañó con un simple emoji de corazón rojo.

Un rato más tarde, Benicio compartió una selfie tras el velorio y el entierro. “Gracias a todos por los mensajes hermosos”, escribió en un mensaje repleto de gratitud hacia quienes lo acompañaron en este duro momento.