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El exmarido de Ernestina Pais hizo un posteo que emocionó a su hijo Benicio

Alejandro Guyot, expareja de Ernestina Pais y padre de su hijo Benicio, compartió un mensaje en las redes y el joven reaccionó con un conmovedor mensaje.

29 jun 2026, 08:45
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El exmarido de Ernestina Pais hizo un posteo que emocionó a su hijo Benicio

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El exmarido de Ernestina Pais hizo un posteo que emocionó a su hijo Benicio

El domingo por la mañana se realizó el velatorio a la conductora Ernestina Pais, quien falleció el viernes a los 54 años en un trágico accidente tras ser su auto embestido por un tren.

Varias personas del espectáculo se hicieron presentes en la casa velatoria de Palermo para despedirla, entre quienes se encontraban, Romina Gaetani, María Valenzuela, Diego Ramos y José María Muscari, entre otros.

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Por el lado de la familia, Federica Pais, hermana de Ernestina, Milka Truol, madre de la actriz, Alejandro Guyot, expareja de Ernestina y su hijo Benicio estuvieron presentes profundamente emocionados.

Tras el velatorio y posterior entierro en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita, el fotófrago Alejandro Guyot decidió despedir a la madre de su hijo con un emotivo recuerdo.

Alejandro subió una imagen de la actriz junto a su hijo cuando era pequeño en un bosque y disfrutando de la naturaleza. "Ernestina y Benicio", reflejó con emoción sobre el vínculo que los unía.

Al ver esta imagen, el propio Benicio comentó la publicación con la palabra "Ma" y un corazón aún atravesado por el inmenso dolor tras la trágica muerte de su madre.

Si bien Ernestina y Alejandro se separaron en 2010 tras casi una década juntos siempre mantuvieron un fuerte vínculo de apoyo mutuo y amistad.

El conmovedor posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tras el funeral de su madre

Tras el velatorio y entierro en el cementerio de la Chacarita, Benicio recordó a su madre Ernestina Pais con una emotiva foto en redes y agradeció el acompañamiento recibido en este difícil momento.

El joven subió a sus historias de Instagram una foto de la actriz y conductora sonriente, mirando directo a la cámara y la acompañó con un simple emoji de corazón rojo.

Un rato más tarde, Benicio compartió una selfie tras el velorio y el entierro. “Gracias a todos por los mensajes hermosos”, escribió en un mensaje repleto de gratitud hacia quienes lo acompañaron en este duro momento.

     

 

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