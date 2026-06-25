La polémica frase de Nigro sobre una participante en Gran Hermano que generó indignación

Las críticas continuaron con mensajes cada vez más duros. "Cuándo es el turno de esta planta. Campanita tiene más juego que este personaje", expresó un seguidor del reality, mientras que otro se preguntó: "Quién dio luz verde para que entre este".

Qué dijo Nigro sobre Messi en Gran Hermano

El formato original de Gran Hermano se construyó sobre la idea del aislamiento absoluto. Sin embargo, en esta edición llamada Generación Dorada -y también en algunas anteriores- esa regla se relajó: los jugadores pueden entrar y salir con cierta frecuencia e incluso tienen permitido seguir los partidos del Mundial.

En el partido entre Argentina y Austria, que terminó con victoria albiceleste por 2 a 0 gracias a los goles de Lionel Messi, la polémica se trasladó al interior de la casa. Nigro, uno de los nuevos concursantes, lanzó un comentario que encendió la furia en redes: "Es una verga Messi", dijo, mientras todos miraban atentos la transmisión.

La reacción en X fue inmediata y contundente. “Expulsión por antipatria y por rascarse los huevos un mes entero, hijo de mil puta”; “Después de ese comentario tiene que salir con el 99,9 por ciento de los votos, me imagino”; “No tiene ni una virtud el mugriento ese”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en cuestión de minutos.

Otros usuarios recordaron episodios anteriores del participante y sumaron críticas adicionales: “Más temprano, antes del partido, también ponía en duda a Colapinto... qué le pasa al pendejo envidioso ese... los otros están en su mejor momento y él rascando la olla ahí en GH”; “Pero qué le pasa a este pibe, la verdad no sé por qué está ahí y por quién”; “Tiene que ser el próximo en salir sí o sí”.