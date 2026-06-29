Revelaron cuál era el gran sueño de Ernestina Pais antes de la tragedia que terminó con su vida

En ese mismo texto reveló cuál era el proyecto que más ilusionaba a Ernestina en ese momento: renovar por completo su casa. Más que una simple remodelación, la conductora veía ese cambio como el símbolo de una nueva etapa personal. “Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo, algo que la tenía muy motivada”, recordó Rochi.

La despedida también incluyó una emotiva referencia a Jorge Guinzburg, uno de los grandes mentores de Ernestina y una figura a la que, según contó Igarzábal, recordaba con enorme cariño. “Debes estar abrazada a Jorge, al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”, expresó.

La amistad entre ambas se había fortalecido durante la gira de El divorcio del año, donde compartieron viajes, funciones y largas charlas. Ese vínculo quedó reflejado en un mensaje que rápidamente se volvió viral y emocionó a miles de personas. Este domingo, Rochi también estuvo presente en el velatorio para darle el último adiós a quien definió como una amiga entrañable.