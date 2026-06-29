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Revelaron cuál era el gran sueño de Ernestina Pais antes de la tragedia que terminó con su vida

Rochi Igarzábal compartió la última conversación que mantuvo con la conductora horas antes del fatal accidente y reveló el proyecto que más la entusiasmaba para empezar una nueva etapa.

29 jun 2026, 09:08
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Las redes sociales se convirtieron en un espacio de profunda emoción tras la muerte de Ernestina Pais. Amigos, colegas y figuras del espectáculo la despidieron con sentidos mensajes, recuerdos y fotografías. Entre todas esas publicaciones, una de las más conmovedoras fue la de Rochi Igarzábal, quien compartió escenario con la conductora en la obra El divorcio del año.

La actriz publicó un extenso mensaje acompañado por imágenes de los momentos compartidos durante la gira teatral y reveló la última charla que mantuvieron apenas unas horas antes del accidente que terminó con la vida de Ernestina.

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Según contó Igarzábal, ambas habían hablado sobre el deseo de dejar atrás viejas etapas para comenzar una nueva vida. Incluso habían proyectado realizar actos psicomágicos, una práctica simbólica creada por Alejandro Jodorowsky, con la intención de cerrar ciclos y abrirse a un nuevo comienzo.

“Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y, a pesar de eso, te aferrabas a tu risa explosiva”, escribió la actriz.

En ese mismo texto reveló cuál era el proyecto que más ilusionaba a Ernestina en ese momento: renovar por completo su casa. Más que una simple remodelación, la conductora veía ese cambio como el símbolo de una nueva etapa personal. “Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo, algo que la tenía muy motivada”, recordó Rochi.

La despedida también incluyó una emotiva referencia a Jorge Guinzburg, uno de los grandes mentores de Ernestina y una figura a la que, según contó Igarzábal, recordaba con enorme cariño. “Debes estar abrazada a Jorge, al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días”, expresó.

La amistad entre ambas se había fortalecido durante la gira de El divorcio del año, donde compartieron viajes, funciones y largas charlas. Ese vínculo quedó reflejado en un mensaje que rápidamente se volvió viral y emocionó a miles de personas. Este domingo, Rochi también estuvo presente en el velatorio para darle el último adiós a quien definió como una amiga entrañable.

     

 

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