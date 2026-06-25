La fuerte caída de Yanina Zilli en Gran Hermano: el video del accidente en pleno vivo

Afectada por el golpe, la participante manifestó su malestar. "Me siento mal", expresó Yanina.

Minutos más tarde, Santiago del Moro llevó tranquilidad sobre el estado de la jugadora, aunque aclaró que todavía se desconocían los detalles del accidente: "Bueno, tuvo un golpe no sabemos qué pasó, obviamente no fue adrede".

Además, el conductor explicó que el equipo médico del programa intervino de inmediato para evaluar a la participante y determinar el alcance de la caída.

Cómo fue el ataque de Yanina Zilli con Manuel en Gran Hermano

Lo que parecía una discusión menor por la temperatura terminó convirtiéndose en un estallido dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Yanina Zilli perdió la calma y, entre gritos, se enfrentó con Manuel Ibero por el uso del aire acondicionado. El resto de los participantes quedó atrapado en un clima de máxima tensión, y lo que surgió de un detalle cotidiano terminó exponiendo viejas diferencias acumuladas en la convivencia.

La primera en reaccionar fue Yanina, visiblemente alterada, que apagó el aparato y descargó toda su bronca: "Lo estoy bajando, para un poco loco. Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22. La casa es de todos, dejame de joder".

El resto de los jugadores quedó desconcertado, intentando comprender cómo algo tan simple podía derivar en semejante pelea. Pero Yanina no se detuvo y apuntó directamente contra Manuel, acusándolo de manipular el control sin consultar. "Hace 4 meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por la puerta esa. No me rompan más las pelotas. Con todos me hinché las pelotas. Manu me puso el aire en 19 el otro día", gritó mientras apagaba el equipo.

Manuel intentó defenderse, con un tono más bajo, buscando despegarse del conflicto: "No fui yo y nunca te grité". Sin embargo, Zilli redobló la apuesta y le contestó con más fuerza, dejando claro que la bronca venía de arrastre: "Te grito yo porque me cansaste, es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés".

En medio de la pelea, Andrea del Boca intervino y sumó su voz, reforzando la acusación: "Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19". Mientras tanto, Manuel continuaba lavando los platos como si nada, lo que generó incomodidad entre los demás. Yipio, en cambio, apareció sonriente desde su cuarto para observar la escena, aportando un contraste curioso frente al dramatismo del momento.