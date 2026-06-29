La angustia de Romina Gaetani por la muerte de Ernestina Pais: "Si hubiese sabido que..."

"Una gran mujer, talentosa y muy alegre. Haber perdido una amiga. Me quedo con las ganas de todas las charlas que me quedaron por tener", la recordó.

Y reveló que no sabía que Ernestina Pais no podía conducir al tener la licencia inhabilitada: "Si hubiese sabido que esa licencia de conducir estaba inhabilitada, no la dejaba subir a ese auto. En eso me agarro la cabeza", se lamentó.

Cómo se enteró de la muerte de Ernestina Pais

Romina Gaetani explicó que el viernes, minutos antes de comenzar la función, recibió el mensaje de una periodista preguntándole por Ernestina Pais y comenzaron a preocuparse porque no llegaba en horario al teatro.

"Fue un horror cuando nos enterábamos. 15 minutos antes, la estábamos llamando con Rochi y la productora, que estábamos en el camarín, nos parecía raro que no llegue porque Ernestina era muy puntual", relató.

Y amplió sobre ese terrible momento: "Estaba con Diego Ramos, mientras la productora se cambiaba para reemplazarla, y me llegó un mensaje de una periodista, mientras Rochi llamaba a Benicio (el hijo de Ernestina)".

"Él nos dice que no entendía que estaba pasando porque había un policía en la puerta de su casa que lo estaba llevando a la de su papá", continuó sobre lo que le contó el joven a Rochi Igarzábal.

"Entonces ahí Diego nos hace caer que algo bueno no estaba pasando y colapsamos. Le pregunté a la periodista que me diga qué estaba pasando con Ernestina y ya no me contestó y al segundo después Rochi ve el choque", cerró Romina Gaetani con mucho dolor.

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