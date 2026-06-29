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La angustia de Romina Gaetani por la muerte de Ernestina Pais: "Si hubiese sabido que..."

La actriz Romina Gaetani contó cómo se enteró de la muerte de Ernestina Pais y se lamentó por no saber de la inhabilitación de su licencia de conducir.

29 jun 2026, 09:40
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La angustia de Romina Gaetani por la muerte de Ernestina Pais: Si hubiese sabido que...

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Romina Gaetani estuvo presente en el último adíos a Ernestina Pais, con quien formó un vínculo muy cercano al conocerse trabajando juntas en la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.

La actriz remarcó que antes de verse en persona, ella la llamó y se preocupó por su situación al conocerse de una complicada situación que vivía por ese entonces con una expareja.

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Ese gesto que tuvo con ella las unió antes de verse por primera vez y en diálogo con el programa Infama (América Tv) se mostró con mucho dolor por la trágica muerte de su amiga.

"Nunca la había cruzado, no la conocía personalmente, y este verano que fue difícil para mi por lo que tuve que vivir, ella sin estar en la obra se comunicó conmigo y estaba preocupada de que no me pasara nada, que no metiera en ningún lugar oscuro, me daba consejos", expresó la actriz conmovida.

"Una gran mujer, talentosa y muy alegre. Haber perdido una amiga. Me quedo con las ganas de todas las charlas que me quedaron por tener", la recordó.

Y reveló que no sabía que Ernestina Pais no podía conducir al tener la licencia inhabilitada: "Si hubiese sabido que esa licencia de conducir estaba inhabilitada, no la dejaba subir a ese auto. En eso me agarro la cabeza", se lamentó.

Cómo se enteró de la muerte de Ernestina Pais

Romina Gaetani explicó que el viernes, minutos antes de comenzar la función, recibió el mensaje de una periodista preguntándole por Ernestina Pais y comenzaron a preocuparse porque no llegaba en horario al teatro.

"Fue un horror cuando nos enterábamos. 15 minutos antes, la estábamos llamando con Rochi y la productora, que estábamos en el camarín, nos parecía raro que no llegue porque Ernestina era muy puntual", relató.

Y amplió sobre ese terrible momento: "Estaba con Diego Ramos, mientras la productora se cambiaba para reemplazarla, y me llegó un mensaje de una periodista, mientras Rochi llamaba a Benicio (el hijo de Ernestina)".

"Él nos dice que no entendía que estaba pasando porque había un policía en la puerta de su casa que lo estaba llevando a la de su papá", continuó sobre lo que le contó el joven a Rochi Igarzábal.

"Entonces ahí Diego nos hace caer que algo bueno no estaba pasando y colapsamos. Le pregunté a la periodista que me diga qué estaba pasando con Ernestina y ya no me contestó y al segundo después Rochi ve el choque", cerró Romina Gaetani con mucho dolor.

RS Fotos

     

 

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