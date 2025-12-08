A24.com

El explosivo cruce que Benjamín Vicuña evitó en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine 2025

En la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine 2025 se vivió un momento inesperado cuando Benjamín Vicuña decidió evitar un cruce.

8 dic 2025, 22:12
vicuña mf cine
vicuña mf cine

La gala de los Martín Fierro de Cine 2025 tuvo su cuota de glamour y también momentos llamativos. En la alfombra roja, que estuvo bajo la conducción de Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas por un lado, y Guido Zaffora por el otro, se vivió una situación particular con Benjamín Vicuña, quien decidió esquivar un puesto de entrevistas.

"Benjamín Vicuña no quiso pasar en nuestro puesto porque nosotros en Pasó en América lo sacudimos bastante, cosa que es cierta", reveló Tartu a Primicias Ya.

El periodista agregó: "Dijo: 'No, voy al otro puesto que está ahí'. Está bien, la gente puede elegir. Uno no tiene que ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo, así que banco a Benjamín Vicuña que esté enojado con nosotros, que siempre es el lado correcto de la vida".

La actitud del actor chileno llamó la atención, aunque no sorprende teniendo en cuenta que en los últimos meses su vida privada estuvo en el centro de la escena mediática por su conflicto con su ex la China Suárez, con quien tuvo a Magnolia y Amancio.

Durante una entrevista en Intrusos (América TV), Benjamín Vicuña se mostró tajante cuando le preguntaron por sus hijos y la polémica que lo vincula con la China Suárez.

En el comienzo de la charla, el actor relató cómo celebró su cumpleaños en la ciudad: “Con mis amigos, con mi gente, con la mesa chica, con mi mujer, con mi novia, con mis hijos, fue realmente muy bonito”.

Más adelante, al ser consultado por la presencia de Magnolia y Amancio, tras el extenso período que pasaron en Turquía junto a la pareja de Mauro Icardi, Vicuña reaccionó con firmeza.

“Yo creo que ya este año ya es suficiente. No quiero hablar más de mis hijos. Creo que hay que sacarlos del foco”, expresó con gesto serio.

Finalmente, cuando el cronista le pidió un balance de lo que fue su 2025, tanto en lo profesional como en lo personal, el actor reflexionó: “Hay que quedarse siempre con lo positivo”.

