El explosivo cruce que Benjamín Vicuña evitó en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine 2025

Embed

Cuál fue la fuerte medida que tomó Benjamín Vicuña en relación con sus hijos

Durante una entrevista en Intrusos (América TV), Benjamín Vicuña se mostró tajante cuando le preguntaron por sus hijos y la polémica que lo vincula con la China Suárez.

En el comienzo de la charla, el actor relató cómo celebró su cumpleaños en la ciudad: “Con mis amigos, con mi gente, con la mesa chica, con mi mujer, con mi novia, con mis hijos, fue realmente muy bonito”.

Más adelante, al ser consultado por la presencia de Magnolia y Amancio, tras el extenso período que pasaron en Turquía junto a la pareja de Mauro Icardi, Vicuña reaccionó con firmeza.

“Yo creo que ya este año ya es suficiente. No quiero hablar más de mis hijos. Creo que hay que sacarlos del foco”, expresó con gesto serio.

Finalmente, cuando el cronista le pidió un balance de lo que fue su 2025, tanto en lo profesional como en lo personal, el actor reflexionó: “Hay que quedarse siempre con lo positivo”.