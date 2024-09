El extraño y preocupante video que apareció durante una transmisión en vivo del Kun Agüero: "Me están..."

Embed

Al restablecerse la transmisión, Agüero disparó molesto "Volví, volví. Me están hackeando todo. No sé, la verdad...". Ocurre que minutos antes el ex de Gianinna Maradona había filtrado al aire involuntariamente su número de teléfono, por lo que comenzaron a llegarle miles de mensajes.

Claro que al percatarse de lo que había hecho, el Kun disparó desesperado: "No lo puedo creer. Son unos hijos de puta. Los voy a bloquear a todos". En tanto, a los pocos minutos Agüero disparó resignado y con humor: "La lié, no sé. Es culpa del pelotudo del técnico de la Kings League que no sabe mandarme un link bien".

Embed

La particular técnica que implementaron Sofía Calzetti y el Kun Agüero para el cuidado de su hija Olivia

A sólo cinco días del nacimiento de Olivia, sus papás el Kun Agüero y Sofía Calzetti no dudaron en compartir varios momentos íntimos de la recién nacida para que sus fans puedan conocerla.

Lo cierto es que, desbordados de felicidad, la modelo y el futbolista abrieron una cuenta en Instagram exclusiva para la beba, en la que irán subiendo fotos y videos del día día de la pequeña, donde quedarán reflejadas sus diferentes etapas del crecimiento.

Embed

Así, mientras que desde las Instagram Stories de @aguero.olivia pudo verse su primer corte pelo, en realidad de la pelusa con la que nacen todos los bebé, en brazos de papá Kun, en el feed de la cuenta ya pueden apreciarse cinco posteos, con imágenes de Olivia desde el día que nació.

Olivia Agüero - posteo seguridad privada.jpg

En tanto, una de las publicaciones que más ternura generó con más de 15 mil likes un pocos minutos, sin duda fue la que puede verse a Olivia, todavía sin cortarse el pelo, sobre un cambiador rosa y custodiada por los dos perros de la pareja que la miran de cerca, mientras comienzan a reconocerla como la nueva integrante de la familia.

“Tengo seguridad privada”, escribió pícara Sofía junto a las fotografías donde se ve claramente el acercamiento de las mascotas a la beba, mientras las observan asombrados.