El feroz descargo de Cata de Gran Hermano contra Coti Romero: "La fama se te subió a la cabeza"

"Es triste que siendo tan joven transmitas un mensaje de que por tener determinada edad o por ser menos 'jugadores' o por no manejar el mismo nivel de cinismo que manejaste vos en el programa no nos merecíamos estar en Gran Hermano pero, evidentemente, los productores vieron algo en todos y cada uno de nosotros. Entre miles y miles de personas que anhelábamos ese sueño. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder vivirlo", continuó.

Cata remarcó que Coti carece de "educación" y "humildad". "Entiendo también que, a tus escasos veinte años y en un momento fugaz de fama (porque como soy viejita vi pasar a muchos como vos y no recuerdo ni sus nombres) necesites mantenerte en los medios a costa de cualquier cosa. Y, cuando te digo fugaz, lo digo porque para perdurar no sólo hay que ser conventillero sino que se requiere de otras cualidades tales como educación, empatía, humildad, entre otras. De las cuales carecés", agregó.

image.png

Luego, la ex GH le nombró a su archienemiga, Juli Poggio: "Podrías tomar como ejemplo a Juli, que está haciendo su carrera en base a su talento. Precisamente su talento no es hablar mal de sus ex compañeros, ni de la gente que la rodea en su trabajo. Me olvido, ¿cuál es tu talento? Ah, sí. Ya me acordé dónde trabajás. Para que más o menos lo entiendas que los veinte participantes de GH fueron cada uno una pieza importante del exitoso programa, te pongo como ejemplo a la Selección Argentina. En el juego no todos son Messi pero cada uno de los jugadores aportó lo suyo para llegar a ser campeones del mundo y ahí podrías tomar como ejemplo la humildad de Leo, aún siendo el mejor del mundo".

"En fin, para mí la vida no sólo pasa por ganar un juego o por la fama como creo que lo sentís vos. Va más allá de eso. El éxito, mi éxito, y lo que me hace feliz es tener una familia que me quiere, buenos amigos que me acompañan y una pareja que me ama de verdad. Ahí te darás cuenta que nos hacen felices cosas totalmente diferentes", añadió.

Finalmente, Cata lanzó una dura acusación contra Coti. "Por algo será que no pudiste formar una amistad sólida ni verdadera dentro de la casa de Gran Hermano, como hemos hecho muchos de los que estuvimos ahí. ¿No será momento de replantearte ciertos comportamientos tuyos? Y, ya que estás en los medios, si no te diste cuenta estamos viviendo momentos complejos en nuestra sociedad. Tratá de hacerle honor al nombre del programa en el que participante: Gran Hermano. Pensalo", cerró.

La novedad en Gran Hermano que indigna a los fanáticos del reality

Falta cada vez menos para el regreso de Gran Hermano a la pantalla chica. Desde el lunes 11 de diciembre, Santiago del Moro estará al frente de una nueva edición del popular reality.

El formato vuelve con grandes novedades, según anticipó el conductor. "Además de los premios finales, van a haber premios semanales", prometió la figura de Telefe y advirtió que en la gala debut se anunciarán "nuevas reglas".

En las últimas horas se conoció un detalle del regreso de Gran Hermano que indigna a los fieles seguidores del programa. A diferencia del año pasado, la casa en vivo no se podrá ver de forma gratuita por la plataforma de Pluto TV.

Al aire en Radio 10, el periodista Nacho Rodríguez reveló que la transmisión 24 horas estará disponible en la app DirectTV Go, a la que podrán acceder únicamente aquellos clientes que tengan el plan básico de dicha de este cable operador (con un valor de $ 4.899).