La importante decisión de Coti Romero junto a su equipo del Bailando 2023

Coti Romero y su equipo Bailando 2023

Al parecer, antes del gran debut, los tres decidieron hacerse un tatuaje un conjunto y dejar grabada esta experiencia para toda la vida. “Ya gané con ustedes @cotyrommero @jitsudiaz Gracias @american_tattoo”, escribió la coreógrafa junto a un video que mostraba el resultado en la piel de todos.

El diseño elegido fue un diamante rojo, que ambas chicas decidieron hacerse en el brazo mientras que el bailarín en el costado de su cuello.

El romántico intercambio de Coti Romero y El Conejo en la pista del Bailando 2023: "La verdad es que..."

Esta noche Coti Romero debutó como participante en la pista del Bailando 2023 (América) y tuvo un inesperado cara a cara con su ex pareja Alexis El Cone Quiroga.

Ambos se conocieron en la casa de Gran Hermano (Telefe) y comenzaron un apasionado romance que terminó hace casi tres meses. Sin embargo, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli los volvió a unir y se encendieron las alarmas de una posible reconciliación.

Todo comenzó cuando el conductor le recordó a Coti su extraña actitud el día que Alexis hizo su performance en el programa, y fue entonces que la joven decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

"La verdad es que yo lo amo con todo mi ser pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale esa coraza mía de que no me importa nada y en realidad soy una bola de sentimientos", confesó la correntina.

Acto seguido, Tinelli quiso indagar en la opinión del Cone, que se encontraba como invitado en el streaming del Bailando y el mismo aseguró que no quería hablar para no poner nerviosa a su ex novia. "Quiero que disfrute la noche", afirmó.

De todas formas, mostró una rosa desde la cabina del estudio y expresó: "Había traído esta flor, que me recorrí medio Palermo para encontrar la más linda, pero no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche".