El feroz descargo de Viviana Saccone contra Juan Grabois por sus dichos sobre el asesinato de Morena

En el video se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de sus pertenencias y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar.

Viviana Saccone cruzó a Juan Grabois por sus dichos sobre el asesinato de Morena

La actriz Viviana Saccone cruzó con todo a Juan Grabois por el asesinato de Morena, en la pureta de su colegio, luego de ser abordada por dos delincuentes.

El precandidato a presidente por Unión por la Patria expresó su opinión sobre lo ocurrido. “El asesinato de Morena de 11 años conmueve al país y a nosotros en particular porque su papá, Hugo, es nuestro compañero, integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos y se desempeña como operario en una de las cooperativas de reciclado que fundamos e integra el sistema mixto de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires”, comenzó diciendo en una extensa carta. Además, el dirigente agregó: “Su hermano se formó en el Club 16 de Agosto, uno de los clubes que fundaron nuestros compañeros en Villa Caraza”.

Tras el revuelo que generó el caso, el precandidato a presidente manifestó que se “comenzaron a detener a personas a mansalva, muchas sin relación alguna con el hecho”, por lo que interpretó esto como un “show que ofende el duelo de los familiares de la niña y compañeros de trabajo”.

Después de leer los dichos de Grabois, Saccone le respondió por Twitter: “Perdóneme pero usted dijo en un programa de tv que si le hubiera tocado ser cartonero saldría con un caño. Eso tiene un para qué. De alguna manera entonces avala esto que pasó. O me perdí...”.

image.png

En su posteo, la actriz hizo alusión a una nota que dio Juan Grabois en Involucrados, años atrás, en la cual contó cómo decidió involucrarse en el trabajo social y detalló que para él, habiendo crecido en una familia de “clase media-alta”, el punto de inflexión llegó en 2001.

“Ahí la villa, la barriada, la Argentina sumergida se vino encima. Vinieron empujando un carrito con los pibes a cuestas a revolver tu basura”, ejemplificó y remarcó que ante la opción de “hacerse el boludo” o rechazarlos, o tratar de ayudar, prefirió la última opción.

“Primero fui a escuchar. Había mucho más para aprender que para enseñar. Si me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones a los 17, 18 años, yo estaría choreando de caño, no laburando”, sentención en dicha entrevista.

El estupor de Flor de la V sobre el caso de la nena asesinada

Flor de la V empezó Intrusos (América TV) con un fuerte descargo sobre el caso que conmociona al país, el asesinato de Morena, una nena de 11 años, que fue víctima de un robo en la puerta de su colegio.

Embed

"Les quiero decir algo. Hoy pasó algo gravísimo en la Argentina: mataron a una nena de 11 años. Es inevitable que no toque el tema. Tengo hijos de la misma edad. Me pegó la noticia. Casi no puedo hablar", comenzó diciendo la conductora, visiblemente movilizada.

La figura de América dirigió su descargo a la dirigencia política. "¿Dónde está el ministro de seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando a los políticos? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? ¡Yo no me quiero acostumbrar!", siguió.

"Esta nena estaba con su celular enviándole un mensaje a su abuela, porque su madre vive en Salta, para avisarle que llegó bien al colegio. ¿Cómo vamos a tener que estar mandando un mensaje para decir que llegamos bien a la escuela? Y ni siquiera ese mensaje llegó. Porque no tuvo la posibilidad de mandarle mensaje a su abuela. Esta nena murió camino al hospital", agregó.

Flor cuestionó que inacción de la clase dirigente: "Es hora que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad. Qué pensamos hacer nosotros para cambiar esto que esta sucediendo. Nos estamos acostumbrando a ver que esto pase. ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Qué nos van a proponer para que esto cambie?".

En el cierre de su descargo, la conductora de Intrusos recrudeció sus palabras dirigidas a los políticos y tuvo que pedir un corte, desbordada por el llanto. "Necesitamos medidas de seguridad, en carácter de urgente. Estoy impactada con esto. Espero que esté mirando Alberto Fernández, todos los candidatos, que deberían dar la cara y salir a hablar. Es una vergüenza lo que esta sucediendo. Ustedes son una vergüenza. Hipócritas. Caraduras. Vergüenza debería darles. Hay elecciones este domingo. Espero que pensemos qué vamos a votar. Y a los políticos debería darles vergüenza, ¿cómo hacen para apoyar la cabeza en la almohada?", cerró.