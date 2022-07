El feroz descargo de Wanda Nara contra los mujeres que critican su celulitis

wanda-nara.jpg

Ante las críticas, Wanda publicó un fuerte descargo en sus historias. "Chicas, si yo estando así, tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal", comenzó diciendo la mujer de Icardi.

"Cuando me enfermé de COVID no subí fotos arruinada en la cama. "Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o en un balcón con buena sushi. Me me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables. Mis hijas lloran y tampoco las subo, espero que estén de buen humor para hacerles una fotos... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", continuó.

Wanda remarcó que acepta su figura. "Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Sí, tengo celulitis, como todas tenemos, también acné, y, en el verano, raíces porque descanso de la tintura. Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes", sentenció.

Nuevas fotos de Wanda Nara al natural en las playas de Ibiza

En medio de una ola de calos en Europa, Wanda Nara se tomó unos días para descansar y viajó junto a sus hijos, Francesca, Isabella, Valentino, Constantino y Benedicto, y su hermana, Zaira, a Ibiza.

En ese destino soñado, la botinera se metió a la playa y se animó al topless. Los paparazzi la captaron en el mar y las imágenes las rubia no tardaron en dar la vuelta al mundo.

En las últimas horas, Primicias Ya accedió a nuevas fotos de Wanda Nara en Ibiza. Y, otra vez, la figura de la mujer de Mauro Icardi vuelve a generar polémica. Después de ver las imágenes de la rubia al natural, muchos usuarios se preguntan si la botinera abusa de los filtros en Instagram, donde muestra un cuerpo irreal.

En las playas de Ibiza, la rubia lució un bikini con detalles en verde, anteojos y gorra. En todo momento, la empresaria estuvo acompañada por su asistente y amigo, Kennys Palacios.