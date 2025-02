El feroz enfrentamiento entre Sandra y Marcelo en Gran Hermano 2024 por la comida: "Yo soy..."

"Tuvimos el tema de la comida, que nos juntaron a todos para darnos clases de administración, lo cual me sorprendió. Dije: 'Qué bueno'. Y la comida que ya tenían ellos no nos la dieron", siguió filoso.

"Así que no me extraña la decisión (por no dejarlos participar en el juego para ganarse un auto 0 km)", sentenció Carro. "¿Cómo que no la dimos? Si comimos lo que teníamos nosotros", le respondió ofendida Sandra.

"Sí, si pasó lo de Gaby (Giantassio) que se cagó de hambre, justamente, porque no dieron todo lo que tenían", siguió el jugador. "No, Marcelo, no te lo voy a permitir, porque yo soy la que administra la comida", gritó enojadísima la líder de la semana.

"¿Queda la comida que tenían ustedes acá antes cuando llegamos?", le preguntó Carro. "Por supuesto, en la heladera toda frizada, divida", le respondió Priore. "No, los huevos", le contestó Marcelo en alusión a unos maples que ocultó Katia 'La Tana' Fenocchio y no los compartió con el resto.

Chiara sorprendió a sus compañeros al confesar que besó a un ex Gran Hermano antes de entrar al reality

En Gran Hermano 2024 (Telefe), la participante Chiara Mancuso hizo una inesperada confesión que dejó a todos sus compañeros boquiabiertos.

Todo sucedió mientras Chiara hablaba en el comedor de la casa más famosa del país con Renato Rossini, Delfina De Lellis, Lourdes Ciccarone, Luca Figurelli y Lucía Patrone.

"Chiara es experta en comer cualquier cosa", comentó con humor el jugador peruano. Acto seguido, Mancuso admitió: "Me he comido a cada boludo".

Luego, Renato le pidió que le contara su historia con "A". Ahí, Chiara reveló que besó al exparticipante de la edición anterior, Alan Simone. "Fui a un boliche antes de entrar, una semana antes, y me lo chapé", detalló la morocha.

"Fue un chape y después hablamos para vernos, pero no tuvimos tiempo", explicó. Y aclaró: "Estaba soltero".