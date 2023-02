El filoso comentario de Carlos Perciavalle contra la hija de Susana Giménez: "Esa nunca laburó..."

"Susana querida, ¿Dónde estás? No volvés a Punta del Este, faltabas vos acá", comienza el humorista y sigue: "Pero estás divina, dejate de embromar, monísima. Te quedan cuatro pelos, brutales, aunque uses la peluca maravillosa de Miguel Romano", le dice con un tono algo soberbio.

Sin embargo, lo peor vino después, cuando se puso a hablar de su hija. "¿Y cómo está la loca de Mercedes? Que hija de p..., vos no tenés nada que ver, pero nunca laburó che, que se deje de joder, ¿Y se deprime la estúpida?", dijo muy agresivo.

"Qué sería de todos nosotros que laburamos como locos y no nos deprimimos nunca, tendrías que haberle conseguido un laburo a esa chica... No se, que vaya a vender pescado", cerró, polémico.

Si bien muchos aseguran que sería parte de uno de sus monólogos y todo sería un chiste, el mismo no le cayó nada bien a Mecha ni a Susana.

Feroz demanda millonaria de Ricardo Biasotti contra Susana Giménez

Hace unos días se supo que Ricardo Biasotti fue sobreseído por la Justicia en la causa por abuso sexual iniciada por su hija Anna Chiara del Boca. "Estoy muy tranquilo y esto me da en paz", afirmó el ex de Andrea del Boca tras el fallo a su favor, en una nota con Intrusos.

Ahora, el empresario avanza con una feroz demanda millonaria contra Susana Giménez, según contó este jueves Karina Mazzocco en A la tarde (América TV).

"Le reclama un millón de dólares", precisó la conductora. ¿El motivo? En el pasado, la diva entrevistó en su living a Andrea del Boca, quien apuntó contra Biasotti. En esa oportunidad, la figura de Telefe se solidarizó con la actriz y también arremetió contra el papá de Anna Chiara.

"Si viene mi hija de 9 años y me dicen que el padre la manoseó, yo no sé si no tienen que venir a atarme las manos con esposas", "Como te contaba eso, ¿cómo vos no ibas con un fal?", "Cuando estabas con él, ¿no notaste que era un desviado, un loco?", fueron las declaraciones de Susana, que hoy cuestiona el empresario ante la Justicia.